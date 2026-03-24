ФОТО. Самая красивая в мире. Жена Месси поразила новой фотосессией
Антонела Роккуццо показала роскошную фотосессию
Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – оказалась в центре внимания после новой фотосессии для журнала Harper’s Bazaar.
Она стала героиней обложки и поделилась снимками в Instagram.
Фотосессия получилась элегантной и чувственной: Антонела позирует в изысканных образах, подчеркивая стиль и естественную красоту.
Особое внимание привлекли кадры в воде и портретные фото с акцентом на деталях – они уже собрали более 200 тысяч реакций.
Поклонники активно восхищаются снимками, называя Роккуццо одной из самых красивых женщин в футбольном мире.
