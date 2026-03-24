ФОТО. Криштиану Роналду показал роскошь на £11 млн
Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес продемонстрировали предметы роскоши на сумму более £11 миллионов на одном фото.
Пара поделилась снимками с ужина, но особое внимание привлек кадр, где их руки лежат на руле. При детальном рассмотрении стало понятно, что в кадре – дорогие украшения и автомобиль.
В центре – обручальное кольцо Джорджины стоимостью от £2,5 до £4 млн, а также редкий Bugatti Centodieci Роналду за около £8 млн.
Кроме того, Роналду носил часы Patek Philippe за £600 тысяч, а Джорджина – модель стоимостью около £700 тысяч.
Суммарно пара показала более £11 млн.
Тем временем Роналду восстанавливается после травмы и может пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, продолжая погоню за отметкой в 1000 голов и, возможно, последним шансом на чемпионат мира.
