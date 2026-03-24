ОФИЦИАЛЬНО. Миссия спасения. Севилья назначила нового главного тренера
Луис Гарсия Пласа подписал контракт до конца сезона 2026/27
«Севилья» объявила на официальных страницах клуба о назначении новым главным тренером команды Луиса Гарсии Пласы.
Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Пласа был вынужден завершить карьеру игрока в 27 лет из-за серьезной травмы, после выступлений за «Атлетико» Мадрид Б, «Эйклано», «Райо Вальекано» Б, «Талаверу» и «Бенидорм».
Тренерскую карьеру он начал в 30 лет в «Альтеа». Летом 2005 года Гарсия присоединился к «Вильярреалу» Б и помог команде выйти в Сегунду Б.
Его успехи привели к переходу в «Эльче» из Сегунды в сезоне 2006/07. Позже он вернулся в «Бенидорм», выведя клуб в плей-офф за повышение в Сегунду.
В 2008/09 он возглавил «Леванте», добившись неожиданного повышения в Ла Лигу уже во втором сезоне. После этого он успешно сохранил команду в высшем дивизионе, что привлекло внимание «Хетафе».
С «Хетафе» он смог закрепиться в Ла Лиге и проработал в клубе до сезона 2013/14.
Летом 2014 года он впервые уехал за границу, присоединившись к «Банияс» из ОАЭ, где провел два сезона. В 2017 году он подписал контракт с «Пекин Ренхе» и вывел команду в Китайскую Суперлигу. Позже он недолго возглавлял «Вильярреал», после чего вернулся в «Пекин Ренхе». Затем был короткий период в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
В 2020 году он возглавил «Мальорку» и вывел ее в Ла Лигу уже в первый сезон в клубе. Он покинул «островитян» в конце сезона 2021/22.
Последним опытом работы Пласы был «Алавес», который он возглавил в конце того же сезона. Он вывел команду в Ла Лигу и помог закрепиться в элите, после чего покинул Мендисоррозу в декабре 2024 года.
В настоящее время «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 31 очко.
