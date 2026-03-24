Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Гризманн как одна из главных звезд французского футбола. Статистика игрока
Другие новости
24 марта 2026, 19:47 | Обновлено 24 марта 2026, 19:59
50
0

Гризманн как одна из главных звезд французского футбола. Статистика игрока

Чем запомнился француз в выступлениях за Атлетико и сборную Франции?

24 марта 2026, 19:47 | Обновлено 24 марта 2026, 19:59
50
0
Гризманн как одна из главных звезд французского футбола. Статистика игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский футболист Атлетико Антуан Гризманн, как мы уже сообщали ранее, по окончании сезона станет игроком Орландо Сити.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил ряд рейтингов (как клубных, так и за сборную), в которых Гризманн является одним из лучших.

Французские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за иностранные клубы

  • 648 – Карим Бензема (Реал)
  • 488 – Антуан Гризманн (Атлетико)
  • 447 – Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур)
  • 436 – Андре-Пьер Жиньяк (Тигррес)
  • 425 – Франк Рибери (Бавария)
  • 405 – Патрик Виейра (Арсенал)
  • 379 – Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед)
  • 377 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 361 – Микаэль Сильвестр (Манчестер Юнайтед)
  • 360 – Рафаэль Варан (Реал)

Французские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за иностранные клубы

  • 354 – Карим Бензема (Реал)
  • 228 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 222 – Андре-Пьер Жиньяк (Тигррес)
  • 211 – Антуан Гризманн (Атлетико)
  • 171 – Давид Трезеге (Ювентус)
  • 124 – Франк Рибери (Бавария)
  • 118 – Гийом Оаро (Янг Бойз)
  • 111 – Бафетимби Гомис (Аль-Хиляль)
  • 105 – Оливье Жиру (Арсенал)
  • 104 – Мишель Платини (Ювентус)

Французские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

  • 152 – Карим Бензема
  • 116 – Антуан Гризманн
  • 112 – Тьерри Анри
  • 108 – Патрис Эвра
  • 96 – Килиан Мбаппе
  • 96 – Клод Макелеле
  • 92 – Рафаэль Варан
  • 87 – Франк Рибери
  • 83 – Флоран Молуда
  • 82 – Робер Пирес
  • 82 – Микаэль Сильвестр

Лучшие французские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 90 – Карим Бензема
  • 68 – Килиан Мбаппе
  • 50 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 29 – Давид Трезеге
  • 28 – Жан-Пьер Папен
  • 24 – Оливье Жира
  • 22 – Усман Дембеле
  • 20 – Николя Анелька
  • 18 – Франк Рибери

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции

  • 145 – Уго Льорис
  • 142 – Лилиан Тюрям
  • 137 – Антуан Гризманн
  • 137 – Оливье Жира
  • 123 – Тьерри Анри
  • 116 – Марсель Десаи
  • 108 – Зинедин Зидан
  • 107 – Патрик Виейра
  • 103 – Дидье Дешам

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

  • 57 – Оливье Жира
  • 55 – Килиан Мбаппе
  • 51 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем