Гризманн как одна из главных звезд французского футбола. Статистика игрока

Французский футболист Атлетико Антуан Гризманн, как мы уже сообщали ранее, по окончании сезона станет игроком Орландо Сити.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил ряд рейтингов (как клубных, так и за сборную), в которых Гризманн является одним из лучших.

Французские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за иностранные клубы

648 – Карим Бензема (Реал)

488 – Антуан Гризманн (Атлетико)

447 – Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур)

436 – Андре-Пьер Жиньяк (Тигррес)

425 – Франк Рибери (Бавария)

405 – Патрик Виейра (Арсенал)

379 – Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед)

377 – Тьерри Анри (Арсенал)

361 – Микаэль Сильвестр (Манчестер Юнайтед)

360 – Рафаэль Варан (Реал)

Французские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за иностранные клубы

354 – Карим Бензема (Реал)

228 – Тьерри Анри (Арсенал)

222 – Андре-Пьер Жиньяк (Тигррес)

211 – Антуан Гризманн (Атлетико)

171 – Давид Трезеге (Ювентус)

124 – Франк Рибери (Бавария)

118 – Гийом Оаро (Янг Бойз)

111 – Бафетимби Гомис (Аль-Хиляль)

105 – Оливье Жиру (Арсенал)

104 – Мишель Платини (Ювентус)

Французские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

152 – Карим Бензема

116 – Антуан Гризманн

112 – Тьерри Анри

108 – Патрис Эвра

96 – Килиан Мбаппе

96 – Клод Макелеле

92 – Рафаэль Варан

87 – Франк Рибери

83 – Флоран Молуда

82 – Робер Пирес

82 – Микаэль Сильвестр

Лучшие французские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

90 – Карим Бензема

68 – Килиан Мбаппе

50 – Тьерри Анри

44 – Антуан Гризманн

29 – Давид Трезеге

28 – Жан-Пьер Папен

24 – Оливье Жира

22 – Усман Дембеле

20 – Николя Анелька

18 – Франк Рибери

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции

145 – Уго Льорис

142 – Лилиан Тюрям

137 – Антуан Гризманн

137 – Оливье Жира

123 – Тьерри Анри

116 – Марсель Десаи

108 – Зинедин Зидан

107 – Патрик Виейра

103 – Дидье Дешам

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции