ЛАНГ: «Оторванный палец? Трудно играть на PlayStation и ходить в туалет»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» голландский вингер «Галатасарая» Ноа Ланг лишился части большого пальца после столкновения с рекламным щитом и был доставлен в больницу.

«Я хотел остановиться при помощи рекламного щита, и сзади был довольно острый предмет. В итоге мне отрезало часть пальца. Мой большой палец в порядке, да, я на самом деле не помню, что произошло, но он все еще цел. У меня все еще есть большой палец, и врач тоже считает, что я выживу, так что все идет хорошо. Мне просто трудно играть на PlayStation и ходить в туалет. Я правша, это тоже проблема», - пошутил Ланг в интервью De Telegraaf.

18 марта матч в Ливерпуле завершился для «Галатасарая» фиаско (0:4), и турки вылетели из Лиги чемпионов. Через неделю Ланг снова тренируется, но с огромной повязкой на большом пальце. Сообщается, что в пятницу он все же пропустит товарищеский матч со сборной Норвегии.