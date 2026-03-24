Заявление Руха. Людям свойственно ошибаться, главное – чтобы без коррупции

Львівський клуб Рух оприлюднив своє бачення щодо проблеми суддівства в УПЛ (публікується українською мовою).

Офіційна заява львівського клубу Рух

ФК «Рух» підтримує будь-які ініціативи, які покращать рівень арбітражу в Україні та реноме нашої держави на європейському та світовому футбольних рівнях.

Водночас, ми переконані, що досягти ідеального арбітражу у кожному матчі не вдасться жодній організації та жодному керівнику суддівського корпусу, адже у футболі помиляються, як гравці та тренери, так і головні арбітри та їхній помічники.

Чого лише вартує кричуща помилка головного арбітра у матчі чвертьфіналу чемпіонату Європи 2024 року між збірними Німеччини та Іспанії, коли на 106-ій хвилині м’яч у штрафному майданчику влучив у руку іспанського захисника Марка Кукурельї, а англійський арбітр Ентоні Тейлор не призначив пенальті у ворота збірної Іспанії. УЄФА офіційно визнала рішення головного арбітра та арбітра VAR помилковим.

«Відповідно до останніх рекомендацій УЄФА, контакт руки з м’ячем, який зупиняє удар по воротах, повинен каратися суворо, і в більшості випадків повинен призначатися пенальті, за винятком випадків, коли рука захисника знаходиться дуже близько до тіла або стикається з ним.

У такому випадку захисник (Кукурелья) зупинив удар по воротах рукою, яка не дуже близько до тіла, зробивши себе більше, тому мав бути призначений пенальті», – йдеться у документі УЄФА.

Зрештою, Ентоні Тейлор продовжує свою суддівську кар’єру та працює на матчах АПЛ та Ліги чемпіонів. А з 30 березня по 2 квітня 2026 року Тейлор візьме участь у семінарі FIFA для арбітрів, яких планують залучити до роботи на матчах Чемпіонату світу 2026 року.

Усім нам відомий латинський вислів «Errare humanum est», що в перекладі означає «Людині властиво помилятися». Та чи сам фактор помилки є найбільшою проблемою у футболі? Зовсім ні. Ми глибоко переконані, що найважливіше – відсутність корупційної складової, заангажованості офіційних осіб та гри на тоталізатор.

Аби уникнути корупційних скандалів, Комітет етики і чесної гри Української асоціації футболу, ухвалив безпрецедентне рішення – використовувати сертифікованих поліграфологів, які постійно на професійному обладнанні перевіряють головних арбітрів та асистентів арбітра на чесність та незаангажованість. Відколи такі методи почали працювати, не було жодного публічного звинувачення у отриманні неправомірної вигоди офіційними особами матчу. А тим паче не було випадку, коли б арбітра пожиттєво дискваліфікували від виконання своїх обов’язків за корупційну складову. Але як бачимо – не усім клубам Української Прем’є-ліги цього достатньо. Чому? Можливо брак довіри до чинної інституції або ж впевненість, що «ми зможемо краще та ефективніше реформувати суддівський корпус».

ФК «Рух» за продовження реформ у арбітражі. І ми готові до реорганізації Комітету арбітрів та всіляко будемо сприяти у тому, аби суддівство ставало кращим. Засновник і керівництво нашого клубу буде брати активну участь в обговореннях та прийняті рішень, які покращать рівень арбітражу. Переконані, що першим кроком задля повернення довіри та покращення репутації Комітету арбітрів обов’язково має бути відкритість та прозорість суддів. ФК «Рух» неодноразово виступав з ініціативою, щоб арбітри після завершення матчів приходили у флеш-зону та публічно коментували свої рішення.

Також всіляко підтримуємо запуск телевізійного аналітичного ток-шоу на каналі УПЛ ТБ, у якому чинні арбітри УАФ, експерти, відомі в минулому європейські судді обговорювали б суперечливі рішення та пояснювали як правильно трактувати той чи інший епізод, згідно з правилами гри тощо. Також ФК «Рух» виступає за відкриті рейтингові списки арбітрів, а ще виступаємо із пропозицією, щоб перемовини арбітрів VAR були доступні у трансляціях матчів під час спірних рішень. Переконані, що такі кроки ефективно б посприяли у підвищенні репутації арбітрів в Україні та спонукали б чималу кількість молодих людей почати займатись суддівством.

Ми глибоко переконані, що в питанні суддівської реформи важливий комплексний підхід. Враховуючи, що ФК «Рух» робить стратегічний акцент на розвитку дитячо-юнацького футболу, ми наполягатимемо, щоб потенційна новостворена структура, куди входитимуть представники УАФ, УПЛ та ПФЛ, або ж чинна інституція приділяла набагато більше уваги у роботі з молодими арбітрами, які лише починають свій шлях. Адже з роками саме це покоління суддів доросте до професійного рівня. А станом на зараз до кваліфікації арбітрів, які працюють на матчах Національної ліги майбутнього та у чемпіонаті Національної ліги U-19 є чимало питань.

Зокрема, взагалі абсурдне рішення головного арбітра у чвертьфінальному матчі Зимового кубку НЛМ серед команд U-16, який відбувся 4 березня 2026 року. При рахунку 0:0 гравець «гірників» збиває нападника нашої команди у власному карному майданчику, а головний арбітр, перебуваючи в ідеальній позиції, не призначає очевидний пенальті, а демонструє принцип переваги. Це неприпустимо.

ФК «Рух» наполягає на ретельній підготовці і підвищенні їхньої кваліфікації шляхом наполегливої роботи з ними Комітетом арбітрів УАФ.

ФК «Рух» з однаковою глибокою повагою і підтримкою ставиться, як до реформ, які вже впровадила Українська асоціація футболу, так і до намагань ФК «Полісся» та інших клубів УПЛ ще більше вдосконалити суддівську галузь. Адже, як сказав класик, досконалості немає меж.

Помилки арбітрів в українському і світовому футболі будуть завжди. Найголовніше у своїх намаганнях реорганізації та реформуванні суддівського корпусу дійти до кінцевої цілі – щоб кожне неправильне рішення арбітрів усі у нашому суспільстві сприймали, як фактор людської помилки, а не як частину корупційної складової. Але для цього попереду ще дуже багато роботи, до якої ФК «Рух» готовий долучитися максимально!