Звезда ПСЖ собирается перейти в Реал. Готов приложить усилия
Ашраф Хакими хочет вернуться в Мадрид
Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Рамон Альварес де Мон.
По информации источника, 27-летний футболист намерен вернуться в испанский гранд, воспитанником которого он является. Хакими готов приложить усилия ради трансфера. Соглашение фулбека с «ПСЖ» истекает летом 2029 года.
В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» произошла чистка кадров.
