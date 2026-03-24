Звезда ПСЖ собирается перейти в Реал. Готов приложить усилия

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 27-летний футболист намерен вернуться в испанский гранд, воспитанником которого он является. Хакими готов приложить усилия ради трансфера. Соглашение фулбека с «ПСЖ» истекает летом 2029 года.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» произошла чистка кадров.