Активная подготовка. Клуб УПЛ проведет два контрольных матча

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, футболисты «Кудровки» проведут сразу два спарринга: 24 марта с «Зарей» и 28 марта с «Вересом».

Подопечные Василия Баранова начали подготовку к противостоянию 22 тура чемпионата с соседом по таблице «Эпицентром», где на кону будет, как говорят в таких случаях, 6 очков.

Еще восстанавливается после травмы защитник Марьян Фарина, вынужденный пропустить предыдущий календарный матч с «Полесьем», но к спаррингу с «Вересом» он должен вернуться в строй.

Сейчас футболисты «Кудровки» занимают 11 место в чемпионате, набрав 21 очко.