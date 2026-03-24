  Активная подготовка. Клуб УПЛ проведет два контрольных матча
24 марта 2026, 14:01 | Обновлено 24 марта 2026, 14:52
Активная подготовка. Клуб УПЛ проведет два контрольных матча

Кудровка сыграет против Зари и Вереса

ФК Кудровка

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, футболисты «Кудровки» проведут сразу два спарринга: 24 марта с «Зарей» и 28 марта с «Вересом».

Подопечные Василия Баранова начали подготовку к противостоянию 22 тура чемпионата с соседом по таблице «Эпицентром», где на кону будет, как говорят в таких случаях, 6 очков.

Еще восстанавливается после травмы защитник Марьян Фарина, вынужденный пропустить предыдущий календарный матч с «Полесьем», но к спаррингу с «Вересом» он должен вернуться в строй.

Сейчас футболисты «Кудровки» занимают 11 место в чемпионате, набрав 21 очко.

инсайд Кудровка Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Верес Ровно
Андрей Писаренко Sport.ua
