Активная подготовка. Клуб УПЛ проведет два контрольных матча
Кудровка сыграет против Зари и Вереса
Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, футболисты «Кудровки» проведут сразу два спарринга: 24 марта с «Зарей» и 28 марта с «Вересом».
Подопечные Василия Баранова начали подготовку к противостоянию 22 тура чемпионата с соседом по таблице «Эпицентром», где на кону будет, как говорят в таких случаях, 6 очков.
Еще восстанавливается после травмы защитник Марьян Фарина, вынужденный пропустить предыдущий календарный матч с «Полесьем», но к спаррингу с «Вересом» он должен вернуться в строй.
Сейчас футболисты «Кудровки» занимают 11 место в чемпионате, набрав 21 очко.
