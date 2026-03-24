Чемпионат мира24 марта 2026, 13:34 | Обновлено 24 марта 2026, 13:48
Определен арбитр на матч плей-офф отбора ЧМ Украина – Швеция
Важную игру доверили португальцу Пинейру
Стало известно, что матч полуфинала отбора плей-офф ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.
На линиях ему помогут Бруну Жезуш и Лусиану Майя.
Обязанности четвертого рефери будет выполнять бельгиец Эрик Ламбрехтс, а за работу системы VAR будут отвечать португальцы Тьягу Мартинш и Андре Нарсису.
Матч пройдет 26 марта в Валенсии.
Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.
матч со шведами один играем?
