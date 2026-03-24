  4. Определен арбитр на матч плей-офф отбора ЧМ Украина – Швеция
24 марта 2026, 13:34 | Обновлено 24 марта 2026, 13:48
Определен арбитр на матч плей-офф отбора ЧМ Украина – Швеция

Важную игру доверили португальцу Пинейру

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пинейру

Стало известно, что матч полуфинала отбора плей-офф ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.

На линиях ему помогут Бруну Жезуш и Лусиану Майя.

Обязанности четвертого рефери будет выполнять бельгиец Эрик Ламбрехтс, а за работу системы VAR будут отвечать португальцы Тьягу Мартинш и Андре Нарсису.

Матч пройдет 26 марта в Валенсии.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.

По теме:
Украинский тренер поддержал Лунина: «Какой смысл идти в Жирону?»
Новости для Месси: в Аргентине определились с тренером. Начали переговоры
Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
Жоау Пинейру Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
Футбол | 23 марта 2026, 18:02 0
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину

Журналисты издания Marca считают, что Реал может быть спокоен

Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 24 марта 2026, 07:27 16
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб

Бленуце покинет Киев

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам
Футбол | 24.03.2026, 13:27
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Теннис | 24.03.2026, 04:56
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
serg8220100
матч со шведами один играем?
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 59
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 11
Бокс
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
