Определен арбитр на матч плей-офф отбора ЧМ Украина – Швеция

Стало известно, что матч полуфинала отбора плей-офф ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.

На линиях ему помогут Бруну Жезуш и Лусиану Майя.

Обязанности четвертого рефери будет выполнять бельгиец Эрик Ламбрехтс, а за работу системы VAR будут отвечать португальцы Тьягу Мартинш и Андре Нарсису.

Матч пройдет 26 марта в Валенсии.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет за выход на чемпионат мира против Польши или Албании.