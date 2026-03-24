  4. Финансовая катастрофа в Ворскле. Коуч женской команды выступил с заявлением
24 марта 2026, 13:12 | Обновлено 24 марта 2026, 13:14
Евгений Кравченко прояснил ситуацию вокруг сорванного матча с Металлистом 1925

ФК Ворскла. Евгений Кравченко

Дела полтавской Ворсклы становятся все хуже. Женская команда не смогла выехать на матч чемпионата Украины против Металлиста 1925 из-за нехватки топлива.

Главный тренер женской команды Евгений Кравченко, эксклюзивно для Sport.ua, выразил свое видение ситуации, рассказав о разговорах с руководством Ворсклы.

– Есть информация, что ваша команда не смогла выехать на игру против Металлиста 1925 из-за нехватки топлива. Как это соответствует реальности?

– Да. Эта информация соответствует действительности. Мы не смогли уехать на игру. Как и планировалось, в 6 утра мы были на стадионе и были готовы ехать на игру, но не было топлива. Мы позвонили по телефону руководству, но они сказали, что выезда не будет.

– То есть новость вы узнали только сегодня утром, когда уже должны были ехать на игру?

– Ну, разговоры об этом были, но мы думали, что это останется на уровне разговоров. Наша команда была готова исполнять свои обязанности перед клубом.

– Ни для кого не секрет, что Ворксла переживает трудные времена. Женская команда Ворсклы – топ-команда, которая начинала сезон в Лиге чемпионов. Что говорит руководство: есть шанс сохранить эту команду?

– Пока мне вообще ничего не говорят. Сегодня случился такой момент... Пока мне никто ничего не говорит – информации просто нет.

– Какие шаги вы, как тренер, будете делать от себя, как поддерживаете девушек в этой ситуации?

– В такой ситуации мы находимся уже минимум месяц. Уже многое было сделано шагов, чтобы подержать девушек и максимально подготовить их к матчам. Будем продолжать действовать в том же направлении.

– Ситуация действительно сложная. Настроение точно не самое лучшее. Никто из девушек не заявлял о желании покинуть клуб?

– Нет, нет. Девушки профессионально относятся к процессу. Плохого настроения нет. Я считаю, что мы положительно сыграли три предыдущих матча, взяв очки в двух играх. Если учитывать то, какая у нас была подготовка... Из расположения клуба ушло где-то 13-14 игроков – мы обновили состав, средний возраст которого сейчас 17 лет. Все профессионально относятся к своему делу: и девушки, и тренерский штаб, – сказал Кравченко.

Евгений Кравченко Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925
Олег Вахоцкий Sport.ua
