ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла кадровое решение

Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Виктора Быцюры на должность главного тренера второй команды «горожан». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем вам взвешенных решений, крепкого здоровья и успехов в воспитании нового поколения александрийских футболистов. Пусть каждый матч под вашим руководством приносит результат и профессиональный рост игрокам», – говорится в сообщении.

Виктор Бицура в должности главного тренера Александрии-2 заменил Владимира Шарана, который накануне возглавил первую команду «горожан», сменив Кирилла Нестеренко.

В нынешнем сезоне Александрия-2 выступает во Второй лиге Украины. Горожане занимают 5 строчку группы B, имея в своем активе 34 балла после 20 сыгранных матчей.