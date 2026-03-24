  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла кадровое решение
24 марта 2026, 10:36
ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла кадровое решение

Виктор Быцюра назначен старшим тренером Александрии-2

ФК Александрия.

Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Виктора Быцюры на должность главного тренера второй команды «горожан». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем вам взвешенных решений, крепкого здоровья и успехов в воспитании нового поколения александрийских футболистов. Пусть каждый матч под вашим руководством приносит результат и профессиональный рост игрокам», – говорится в сообщении.

Виктор Бицура в должности главного тренера Александрии-2 заменил Владимира Шарана, который накануне возглавил первую команду «горожан», сменив Кирилла Нестеренко.

В нынешнем сезоне Александрия-2 выступает во Второй лиге Украины. Горожане занимают 5 строчку группы B, имея в своем активе 34 балла после 20 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Испанский тренер отправил защитника сборной Украины на скамейку запасных
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Владимир Шаран Александрия Александрия-2 Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Футбол | 23 марта 2026, 19:49 14
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером

У команды из Нидерландов непростой график

Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 24 марта 2026, 07:27 10
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб

Бленуце покинет Киев

Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
Футбол | 24.03.2026, 07:44
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 58
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
22.03.2026, 20:24 31
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
