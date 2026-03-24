ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла кадровое решение
Виктор Быцюра назначен старшим тренером Александрии-2
Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Виктора Быцюры на должность главного тренера второй команды «горожан». Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем вам взвешенных решений, крепкого здоровья и успехов в воспитании нового поколения александрийских футболистов. Пусть каждый матч под вашим руководством приносит результат и профессиональный рост игрокам», – говорится в сообщении.
Виктор Бицура в должности главного тренера Александрии-2 заменил Владимира Шарана, который накануне возглавил первую команду «горожан», сменив Кирилла Нестеренко.
В нынешнем сезоне Александрия-2 выступает во Второй лиге Украины. Горожане занимают 5 строчку группы B, имея в своем активе 34 балла после 20 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
