Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА отреагировали на игру футболиста Шахтера в Лиге конференций
Лига конференций
24 марта 2026, 08:44
В УЕФА отреагировали на игру футболиста Шахтера в Лиге конференций

Дмитрий Ризнык неоднократно спасал донецкую команду в противостоянии с польским «Лехом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились польский «Лех» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре – 3:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал украинский голкипер Дмитрий Ризнык, который неоднократно спасал донецкую команду от пропущенных мячей.

Перформанс 27-летнего футболиста не остался незамеченным – официальный акаунт Лиги конференций УЕФА опубликовал видео с невероятным двойным сейвом вратаря «горняков».

По итогам противостояния в Кракове статистические порталы признали Ризныка лучшим игроком в составе «Шахтера».

Следующим соперником подопечных Арды Турана станет нидерландский «АЗ Алкмаар», который с общим счетом 6:1 разбил чешскую «Спарту» Прагу.

Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем