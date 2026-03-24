В УЕФА отреагировали на игру футболиста Шахтера в Лиге конференций

В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились польский «Лех» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре – 3:1.

Одним из главных героев этого противостояния стал украинский голкипер Дмитрий Ризнык, который неоднократно спасал донецкую команду от пропущенных мячей.

Перформанс 27-летнего футболиста не остался незамеченным – официальный акаунт Лиги конференций УЕФА опубликовал видео с невероятным двойным сейвом вратаря «горняков».

По итогам противостояния в Кракове статистические порталы признали Ризныка лучшим игроком в составе «Шахтера».

Следующим соперником подопечных Арды Турана станет нидерландский «АЗ Алкмаар», который с общим счетом 6:1 разбил чешскую «Спарту» Прагу.