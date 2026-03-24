Левандовски сделал тревожное заявление о своем будущем в Барселоне

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал текущую ситуацию вокруг продления своего соглашения с каталонским грандом. Как сообщает издание The Touchline, на данный момент в переговорном процессе не наблюдается существенных сдвигов.

«В вопросе моего контракта пока нет никаких изменений. Мне необходимо выделить время, чтобы детально обдумать свое будущее и проанализировать все доступные варианты развития карьеры», – цитирует футболиста источник.

В текущем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи.

Напомним, Левандовски защищает цвета «блауграны» с 2022 года. По данным портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость опытного игрока оценивается в 8 млн евро.