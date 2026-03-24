  4. Де Дзерби готов возглавить Тоттенхэм: итальянец поставил жесткое условие
24 марта 2026, 04:02
96
0

Де Дзерби готов возглавить Тоттенхэм: итальянец поставил жесткое условие

Судьба Игоря Тудора решена. В списке шпор – звездный итальянец и хорошо знакомый Почеттино

24 марта 2026, 04:02 |
96
0
Де Дзерби готов возглавить Тоттенхэм: итальянец поставил жесткое условие
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник «Брайтона», «Марселя» и «Шахтера» Роберто Де Дзерби выразил заинтересованность в работе с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщает издание The Telegraph, итальянский специалист готов принять предложение «шпор», однако его согласие напрямую зависит от того, сумеет ли клуб сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам сезона.

В период текущей паузы на матчи сборных руководство лондонцев должно определиться с будущим Игора Тудора. Хорватский тренер, временно возглавивший команду, не смог стабилизировать результаты.

Согласно данным источника, даже если Тудор доработает до конца текущего отрезка, его уход летом практически предрешен. Клуб активно ищет постоянного преемника.

Помимо Де Дзерби, который остается безработным после январского ухода из «Марселя», на вакантную должность претендует Маурисио Почеттино (ныне занятый подготовкой сборной США к ЧМ-2026).

Примечательно, что Де Дзерби также фигурирует в списках «Ливерпуля» на случай отставки Арне Слота, но итальянец вполне серьезно рассматривает вариант с «Тоттенхэмом», если угроза вылета в Чемпионшип будет ликвидирована.

Тоттенхэм Роберто Де Дзерби Игор Тудор Брайтон Марсель Шахтер Донецк Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
