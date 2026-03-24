Ланс отказался идти на уступки ПСЖ перед важными матчами Лиги чемпионов

«Ланс» официально отклонил просьбу «ПСЖ» об изменении даты очного противостояния, которое должно состояться 11 апреля.

Как сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х, парижане надеялись получить дополнительное время на отдых между важнейшими четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (8 и 14 апреля).

Несмотря на обращение «ПСЖ» в Профессиональную футбольную лигу (LFP) с предложением сдвинуть игру 29-го тура Лиги 1, «Ланс» ответил решительным отказом. Представители клуба настаивают на сохранении изначального графика, подчеркивая отсутствие веских оснований для изменения календаря в пользу одного из участников.

Судьба встречи решится в ближайший четверг, 26 марта, на заседании комиссии LFP. В случае, если лига поддержит инициативу парижского клуба, протест «Ланса» не будет иметь юридической силы, и матч перенесут вопреки позиции принимающей стороны.