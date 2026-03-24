Ланс отказался идти на уступки ПСЖ перед важными матчами Лиги чемпионов
Французский клуб отказался изменять дату игры, несмотря на просьбу гранда
«Ланс» официально отклонил просьбу «ПСЖ» об изменении даты очного противостояния, которое должно состояться 11 апреля.
Как сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х, парижане надеялись получить дополнительное время на отдых между важнейшими четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (8 и 14 апреля).
Несмотря на обращение «ПСЖ» в Профессиональную футбольную лигу (LFP) с предложением сдвинуть игру 29-го тура Лиги 1, «Ланс» ответил решительным отказом. Представители клуба настаивают на сохранении изначального графика, подчеркивая отсутствие веских оснований для изменения календаря в пользу одного из участников.
Судьба встречи решится в ближайший четверг, 26 марта, на заседании комиссии LFP. В случае, если лига поддержит инициативу парижского клуба, протест «Ланса» не будет иметь юридической силы, и матч перенесут вопреки позиции принимающей стороны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
