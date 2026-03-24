Лига чемпионов24 марта 2026, 02:31 | Обновлено 24 марта 2026, 02:32
Гвардиола назвал три лучшие команды Европы
Тренер Сити выделил лучшие клубы по его мнению
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил уровень «Арсенала», назвав лондонский клуб одной из сильнейших команд Европы.
22 марта «горожане» одержали победу над «Арсеналом» со счетом 2:0 в финале Кубка английской лиги.
«Мы отмечаем эту победу с радостью и чувством удовлетворения, потому что «Арсенал» – лучшая команда в Европе, если не учитывать «Баварию» и, возможно, «Барселону», – заявил Пеп Гвардиола.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2026, 11:10 7
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы
Футбол | 23 марта 2026, 20:11 8
Белик недоволен судейством
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Футбол | 23.03.2026, 08:51
Футбол | 24.03.2026, 01:11
Комментарии 0
Популярные новости
22.03.2026, 17:26 6
23.03.2026, 10:43 51
22.03.2026, 14:22 57
22.03.2026, 11:29
22.03.2026, 08:20 13
22.03.2026, 23:58 16
23.03.2026, 05:58 4
23.03.2026, 19:49 14