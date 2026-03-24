Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Гвардиола назвал три лучшие команды Европы
Лига чемпионов
24 марта 2026, 02:31 | Обновлено 24 марта 2026, 02:32
Гвардиола назвал три лучшие команды Европы

Тренер Сити выделил лучшие клубы по его мнению

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил уровень «Арсенала», назвав лондонский клуб одной из сильнейших команд Европы.

22 марта «горожане» одержали победу над «Арсеналом» со счетом 2:0 в финале Кубка английской лиги.

«Мы отмечаем эту победу с радостью и чувством удовлетворения, потому что «Арсенал» – лучшая команда в Европе, если не учитывать «Баварию» и, возможно, «Барселону», – заявил Пеп Гвардиола.

По теме:
Бывший президент Барселоны рассказал о влиянии Месси на трансферы клуба
Гвардиола взял 14 трофеев с момента прихода в МС. Сколько у других тренеров
У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ
Манчестер Сити Бавария Барселона Пеп Гвардиола
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23 марта 2026, 11:10 7
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации

Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы

Тренер Шахтера: «Впереди матч с Динамо – с судьями сразу что-то непонятное»
Футбол | 23 марта 2026, 20:11 8
Тренер Шахтера: «Впереди матч с Динамо – с судьями сразу что-то непонятное»
Тренер Шахтера: «Впереди матч с Динамо – с судьями сразу что-то непонятное»

Белик недоволен судейством

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан
Футбол | 24.03.2026, 01:11
Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан
Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем