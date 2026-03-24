Гвардиола назвал три лучшие команды Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил уровень «Арсенала», назвав лондонский клуб одной из сильнейших команд Европы.

22 марта «горожане» одержали победу над «Арсеналом» со счетом 2:0 в финале Кубка английской лиги.

«Мы отмечаем эту победу с радостью и чувством удовлетворения, потому что «Арсенал» – лучшая команда в Европе, если не учитывать «Баварию» и, возможно, «Барселону», – заявил Пеп Гвардиола.