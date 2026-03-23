Гвардиола взял 14 трофеев с момента прихода в МС. Сколько у других тренеров

23 марта 2026, 19:37 | Обновлено 23 марта 2026, 19:38
Разрыв между испанцем и другими вождями клубов АПЛ просто грандиозный

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер Пеп Гвардиола выиграл свой 14-й трофей во главе Манчестера Сити.

С момента его дебюта во главе «горожан» ни один другой тренер клубов АПЛ и близко не имеет такого количества титулов за данный период.

Ближайшим к Гвардиоле является Юрген Клопп, в активе которого 5 выигранных трофеев во главе Ливерпуля.

Количество трофеев, выигранных тренерами команд АПЛ, с момента дебюта Пепа Гвардиолы во главе Манчестер Сити

  • 14 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 5 – Юрген Клопп (Германия)
  • 2 – Антонио Конте (Италия)
  • 2 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)
  • 2 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 1 – Арне Слот (Нидерланды)
  • 1 – Арсен Венгер (Франция)
  • 1 – Микель Артета (Испания)
  • 1 – Брендан Роджерс (Северная Ирландия)
  • 1 – Оливер Гласнер (Австрия)
  • 1 – Эдди Хау (Англия)
  • 1 – Томас Тухель (Германия)
  • 1 – Маурицио Сарри (Италия)
  • 1 – Анге Постекоглу (Австралия)
  • 1 – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 1 – Энцо Мареско (Италия)

Всего в активе Пепа Гвардиолы теперь 40 выигранных трофеев.

Выигранные трофеи Пепа Гвардиолы в качестве тренера (40)

  • 6 – АПЛ
  • 5 – Кубок английской лиги
  • 4 – Клубный чемпионат мира
  • 4 – Суперкубок УЕФА
  • 3 – Лига чемпионов
  • 3 – Ла Лига
  • 3 – Бундеслига
  • 3 – Суперкубок Испании
  • 3 – Суперкубок Англии
  • 2 – Кубок Испании
  • 2 – Кубок Германии
  • 2 – Кубок Англии
