Гвардиола взял 14 трофеев с момента прихода в МС. Сколько у других тренеров

Испанский тренер Пеп Гвардиола выиграл свой 14-й трофей во главе Манчестера Сити.

С момента его дебюта во главе «горожан» ни один другой тренер клубов АПЛ и близко не имеет такого количества титулов за данный период.

Ближайшим к Гвардиоле является Юрген Клопп, в активе которого 5 выигранных трофеев во главе Ливерпуля.

Количество трофеев, выигранных тренерами команд АПЛ, с момента дебюта Пепа Гвардиолы во главе Манчестер Сити

14 – Пеп Гвардиола (Испания)

5 – Юрген Клопп (Германия)

2 – Антонио Конте (Италия)

2 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)

2 – Жозе Моуринью (Португалия)

1 – Арне Слот (Нидерланды)

1 – Арсен Венгер (Франция)

1 – Микель Артета (Испания)

1 – Брендан Роджерс (Северная Ирландия)

1 – Оливер Гласнер (Австрия)

1 – Эдди Хау (Англия)

1 – Томас Тухель (Германия)

1 – Маурицио Сарри (Италия)

1 – Анге Постекоглу (Австралия)

1 – Дэвид Мойес (Шотландия)

1 – Энцо Мареско (Италия)

Всего в активе Пепа Гвардиолы теперь 40 выигранных трофеев.

Выигранные трофеи Пепа Гвардиолы в качестве тренера (40)