Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

Парижский «ПСЖ» планирует сделать сенсационный ход на трансферном рынке, чтобы заполучить 18-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Источник сообщает, что сумма предложения может достичь 350 миллионов евро – это сделает трансфер самым дорогим в истории футбола.

Кроме того, клуб готов включить в сделку молодого французского таланта Дезире Дуэ.

В этом сезоне испанский вингер Ямаль провел за «Барселону» 40 матчей, в которых сумел забить 21 гол и отдать 16 результативных передач.

Ранее восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси высказался о Ламина Ямале.