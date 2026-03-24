Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро
Парижский «ПСЖ» планирует сделать сенсационный ход на трансферном рынке, чтобы заполучить 18-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Источник сообщает, что сумма предложения может достичь 350 миллионов евро – это сделает трансфер самым дорогим в истории футбола.
Кроме того, клуб готов включить в сделку молодого французского таланта Дезире Дуэ.
В этом сезоне испанский вингер Ямаль провел за «Барселону» 40 матчей, в которых сумел забить 21 гол и отдать 16 результативных передач.
Ранее восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси высказался о Ламина Ямале.
