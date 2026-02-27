Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высказался о возможной встрече со сборной Испании в Финалиссиме и противостоянии с Ламином Ямалем.

«Испания – фантастическая команда, но я особенно жду матча против Ламина.

Этот парень… он действительно особенный. Я смотрю, как он играет, и это вызывает улыбку. Иметь такую индивидуальность, такой талант и принимать решения так, как он это делает в своем возрасте – это ненормально. Он играет с радостью, которая передается всем.

Честно говоря, мне не терпится разделить с ним поле. Будет немного странно, но в то же время увлекательно играть против него.

У него нет страха. Видно, что он хочет мяч, хочет идти в обводку и наслаждается каждым мгновением. Он – настоящее и будущее мирового футбола. Нам придется очень постараться, чтобы его остановить, но как болельщику футбола мне приятно видеть, как появляются такие таланты», – сказал Месси.