В Реал может вернуться легенда футбола

Полузащитник Лука Модрич в ближайшее время должен принять решение относительно своего будущего. 40-летний полузащитник может продлить контракт с «Миланом» ещё на один сезон или сменить клуб.

Хорват демонстрирует стабильную игру в Серии А, проведя большинство матчей сезона и оставаясь важной фигурой команды.

По информации СМИ, Модрич не исключает вариант возвращения в «Реал» Мадрид, где хотел бы завершить карьеру. Ожидается, что окончательное решение ветеран примет в ближайшее время.

В этом сезоне Модрич провел 32 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи.