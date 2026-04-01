В Реал может вернуться легенда футбола
Модрич может вернуться в Мадрид
Полузащитник Лука Модрич в ближайшее время должен принять решение относительно своего будущего. 40-летний полузащитник может продлить контракт с «Миланом» ещё на один сезон или сменить клуб.
Хорват демонстрирует стабильную игру в Серии А, проведя большинство матчей сезона и оставаясь важной фигурой команды.
По информации СМИ, Модрич не исключает вариант возвращения в «Реал» Мадрид, где хотел бы завершить карьеру. Ожидается, что окончательное решение ветеран примет в ближайшее время.
В этом сезоне Модрич провел 32 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи.
