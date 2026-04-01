  В Реал может вернуться легенда футбола
01 апреля 2026, 02:02
В Реал может вернуться легенда футбола

Модрич может вернуться в Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник Лука Модрич в ближайшее время должен принять решение относительно своего будущего. 40-летний полузащитник может продлить контракт с «Миланом» ещё на один сезон или сменить клуб.

Хорват демонстрирует стабильную игру в Серии А, проведя большинство матчей сезона и оставаясь важной фигурой команды.

По информации СМИ, Модрич не исключает вариант возвращения в «Реал» Мадрид, где хотел бы завершить карьеру. Ожидается, что окончательное решение ветеран примет в ближайшее время.

В этом сезоне Модрич провел 32 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
