Во Франции отреагировали на вызов Забарного в расположение сборной Украины

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный присоединился к сборной Украины перед важными матчами плей-офф квалификации ЧМ-2026, которые состоятся 26 и 31 марта.

В полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции, а в случае победы встретятся с сильнейшим в паре Польша – Албания. Во Франции уже отреагировали на вызов Забарного в расположение «сине-желтых»:

«После уверенных выступлений в составе ПСЖ центральный защитник Илья Забарный возвращается в сборную Украины. Положение украинского футболиста значительно улучшилось за последнее время.

Приобретенный прошлым летом за 63 миллиона евро Забарный испытывал трудности – его провальное выступление в матче против «Ренна» 13 февраля (1:3) могло привести к тому, что его исключили бы из ротации Луиса Энрике.

Однако теперь все изменилось – украинец чаще выходит в стартовом составе и пользуется доверием со стороны испанского специалиста.

23-летний футболист возвращается в национальную сборную с новой уверенностью, так как Украина возлагает большие надежды на своего центрального защитника», – подытожили во Франции.