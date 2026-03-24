Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции отреагировали на вызов Забарного в расположение сборной Украины
Чемпионат мира
24 марта 2026, 09:37 |
Во Франции отреагировали на вызов Забарного в расположение сборной Украины

Пресса считает, что защитник ПСЖ может сыграть важную роль в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный присоединился к сборной Украины перед важными матчами плей-офф квалификации ЧМ-2026, которые состоятся 26 и 31 марта.

В полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции, а в случае победы встретятся с сильнейшим в паре Польша – Албания. Во Франции уже отреагировали на вызов Забарного в расположение «сине-желтых»:

«После уверенных выступлений в составе ПСЖ центральный защитник Илья Забарный возвращается в сборную Украины. Положение украинского футболиста значительно улучшилось за последнее время.

Приобретенный прошлым летом за 63 миллиона евро Забарный испытывал трудности – его провальное выступление в матче против «Ренна» 13 февраля (1:3) могло привести к тому, что его исключили бы из ротации Луиса Энрике.

Однако теперь все изменилось – украинец чаще выходит в стартовом составе и пользуется доверием со стороны испанского специалиста.

23-летний футболист возвращается в национальную сборную с новой уверенностью, так как Украина возлагает большие надежды на своего центрального защитника», – подытожили во Франции.

По теме:
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем