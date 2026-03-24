К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании
Вратарь сборной Украины помог королевскому клубу одолеть мадридский «Атлетико» со счетом 3:2
В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Королевский клуб одолел соперника со счетом 3:2.
В стартовом составе «сливочных» на поле вышел вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который собрал позитивные отзывы от местной прессы.
Популярный портал Juez Central опубликовал обращение к футболисту королевского клуба:
«Один из лучших моментов мадридского дерби – Винисиус уходит с поля и передает капитанскую повязку Лунину, который становится первым украинцем в истории, ставшим капитаном мадридского «Реала» в чемпионате.
Лунин играет в мадридском клубе с 2018 года. Он всегда был игроком резерва, ему не хватало игровой формы, а его страна находится в состоянии войны (и все, что это значит в психологическом плане), но Лунин всегда оправдывал ожидания.
В матче с «Атлетико» он сыграл ключевую роль в обеспечении победы «Реала». Он работал тихо, занимая свое место и всегда выполнял свою работу.
Твое время придет, Андрей», – обратились к украинскому вратарю.
De lo mejor del Derby de Madrid. Vinicius sale de cambio y va a entregarle la cinta de capitán a Lunin, que se convierte en el primer ucraniano en la historia en capitanear al Real Madrid.— Juez Central (@Juezcentral) March 23, 2026
Lunin lleva desde 2018 en el Madrid. Siempre suplente, con poco ritmo y con su país en…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У команды из Нидерландов непростой график
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы