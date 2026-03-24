  К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании
24 марта 2026, 07:57
К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании

Вратарь сборной Украины помог королевскому клубу одолеть мадридский «Атлетико» со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine.Андрей Лунин

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Королевский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе «сливочных» на поле вышел вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который собрал позитивные отзывы от местной прессы.

Популярный портал Juez Central опубликовал обращение к футболисту королевского клуба:

«Один из лучших моментов мадридского дерби – Винисиус уходит с поля и передает капитанскую повязку Лунину, который становится первым украинцем в истории, ставшим капитаном мадридского «Реала» в чемпионате.

Лунин играет в мадридском клубе с 2018 года. Он всегда был игроком резерва, ему не хватало игровой формы, а его страна находится в состоянии войны (и все, что это значит в психологическом плане), но Лунин всегда оправдывал ожидания.

В матче с «Атлетико» он сыграл ключевую роль в обеспечении победы «Реала». Он работал тихо, занимая свое место и всегда выполнял свою работу.

Твое время придет, Андрей», – обратились к украинскому вратарю.

