Англия23 марта 2026, 21:45 |
Клуб АПЛ может попрощаться с тренером после вылета из Лиги чемпионов
Пути Эдди Хау и «Ньюкасла» могут разойтись
Английский специалист Эдди Хау может покинуть пост главного тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, пути 48-летнего специалиста и клуба Английской Премьер-лиги могут разойтись. Хау уже был предупрежден руководством «сорок».
На прошлой неделе «Ньюкасл» прекратил участие в Лиге чемпионов, уступив «Барселоне» с общим счетом 8:3.
«Ньюкасл» занимает 12-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своем активе 42 очка.
Ранее «Ньюкасл» уступил «Сандерленду».
У керівництва Ньюкасла багато амбіцій. Але втілити їх у життя поки не дуже виходить
