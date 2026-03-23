Клуб АПЛ может попрощаться с тренером после вылета из Лиги чемпионов

Английский специалист Эдди Хау может покинуть пост главного тренера «Ньюкасла». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, пути 48-летнего специалиста и клуба Английской Премьер-лиги могут разойтись. Хау уже был предупрежден руководством «сорок».

На прошлой неделе «Ньюкасл» прекратил участие в Лиге чемпионов, уступив «Барселоне» с общим счетом 8:3.

«Ньюкасл» занимает 12-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своем активе 42 очка.

Ранее «Ньюкасл» уступил «Сандерленду».