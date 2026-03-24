Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
Каталонскую команду временно покинули Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов
Испанская «Жирона» отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборную Украины и опубликовала официальное заявление о временном отъезде Ваната, Цыганкова и Крапивцова:
«Футбольный клуб «Жирона» сообщает о вызове своих игроков в сборные во время мартовского перерыва на международные матчи, в течение которого несколько футболистов из основной и резервной команд «Жироны» будут представлять свои страны в официальных соревнованиях и международных матчах.
Украина: Владислав Ванат и Виктор Цыганков вызваны в сборную Украины для участия в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.
Запланированные матчи:
- Украина – Швеция | 26 марта
- Украина – Польша / Албания | 31 марта
Украина U21. Вратарь Владислав Крапивцов вызван в молодежную сборную Украины до 21 года для участия в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу 2025/2027.
Запланированные матчи:
- Украина – Литва
- Венгрия – Украина
— Girona FC (@GironaFC) March 23, 2026
🇺🇦 Viktor Tsygankov i Vladyslav Vanat
🇲🇦 Azzeddine Ounahi
🇧🇪 Axel Witsel
🇬🇳 Lass Kourouma
🇺🇦 Vladyslav Krapyvtsov (Sub21)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Металлист 1925 присоединился к Полесью
«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»