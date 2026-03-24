Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
24 марта 2026, 07:44
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины

Каталонскую команду временно покинули Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанская «Жирона» отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборную Украины и опубликовала официальное заявление о временном отъезде Ваната, Цыганкова и Крапивцова:

«Футбольный клуб «Жирона» сообщает о вызове своих игроков в сборные во время мартовского перерыва на международные матчи, в течение которого несколько футболистов из основной и резервной команд «Жироны» будут представлять свои страны в официальных соревнованиях и международных матчах.

Украина: Владислав Ванат и Виктор Цыганков вызваны в сборную Украины для участия в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.

Запланированные матчи:

  • Украина – Швеция | 26 марта
  • Украина – Польша / Албания | 31 марта

Украина U21. Вратарь Владислав Крапивцов вызван в молодежную сборную Украины до 21 года для участия в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу 2025/2027.

Запланированные матчи:

  • Украина – Литва
  • Венгрия – Украина
