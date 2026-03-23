Грэм ПОТТЕР: «У Украины стабильная и разнообразная атакующая игра»

Тренер сборной Швеции Грэм Поттер дал несколько комментариев перед игрой с Украиной в плей-офф квалификации чемпионата мира:

«У меня есть представление о том, как мы должны играть и что нам нужно сделать, чтобы победить.

Я рассматриваю этот матч как «50 на 50». У Украины стабильная и разнообразная атакующая игра. Они стараются быстро возвращать мяч или глубоко обороняться. Они хорошо используют пространство за линией обороны, ширину поля и навесы.

Также нужно убедиться, что все в порядке после матчей на выходных, а затем подготовиться как можно лучше, чтобы игроки могли выйти на поле и провести отличный матч».

Поединок состоится 26 марта в 22:00 по Киеву.

