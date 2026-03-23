Александр ПИХАЛЕНОК: «Спокойно воспринял отсутствие Исака и Кулушевски»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок дал характеристику сопернику по матчу плей-офф, национальной команде Швеции.

– Первая ассоциация со сборной Швеции?

– Я болельщик «Арсенала», поэтому первое, что вспоминается – Исак.

– Что помнишь о матчах Украины со Швецией?

– Победу на Евро-2012 – 2:1, когда Андрей Шевченко забил два мяча. Тот матч я смотрел по телевизору.

– В заявке шведов нет Исака и Кулушевски. Как на это отреагировали?

– Спокойно. Думаю, их заменят тоже сильные игроки. Но и у нас есть свои потери.

– Как играть против Дьекереша?

– Сложный вопрос. Думаю, будем разбирать это на теории. Это больше вопрос к нашим центральным защитникам.

– Кого еще можешь выделить в сборной Швеции?

– На самом деле много игроков. Я бы выделил всю команду. Это очень сильная сборная, почти все футболисты играют в хороших европейских клубах, – заявил Пихаленок в эфире YouTube-канала «ВЗбірна».

26 марта сборная Украины будет противостоять шведам, а в случае победы сразится с поляками или албанцами. В активе 28-летнего Пихаленка 12 матчей за национальную команду.