Александр ПИХАЛЕНОК: «Спокойно воспринял отсутствие Исака и Кулушевски»
Александр уверен, что сборная Швеции справится с потерей лидеров
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок дал характеристику сопернику по матчу плей-офф, национальной команде Швеции.
– Первая ассоциация со сборной Швеции?
– Я болельщик «Арсенала», поэтому первое, что вспоминается – Исак.
– Что помнишь о матчах Украины со Швецией?
– Победу на Евро-2012 – 2:1, когда Андрей Шевченко забил два мяча. Тот матч я смотрел по телевизору.
– В заявке шведов нет Исака и Кулушевски. Как на это отреагировали?
– Спокойно. Думаю, их заменят тоже сильные игроки. Но и у нас есть свои потери.
– Как играть против Дьекереша?
– Сложный вопрос. Думаю, будем разбирать это на теории. Это больше вопрос к нашим центральным защитникам.
– Кого еще можешь выделить в сборной Швеции?
– На самом деле много игроков. Я бы выделил всю команду. Это очень сильная сборная, почти все футболисты играют в хороших европейских клубах, – заявил Пихаленок в эфире YouTube-канала «ВЗбірна».
26 марта сборная Украины будет противостоять шведам, а в случае победы сразится с поляками или албанцами. В активе 28-летнего Пихаленка 12 матчей за национальную команду.
