Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок проводит хороший сезон в составе киевлян (4 гола и 13 ассистов) и заслужил вызов в сборную Украины, где сможет сыграть с партнером по киевской команде Матвеем Пономаренко.

«Разрываю по ассистам? Слежу, но планку, 15 или там 17 ассистов, не ставлю. Хочу, чтобы побеждала команда. Я нахожусь в хорошей форме. Много времени уделяю подготовке, тренируюсь и еще больше работаю. Теперь жду голевые действия за сборную».

«Взаимодействие с Пономаренко? Еще нужно время, чтобы привыкнуть. С тем же Артемом Довбиком я много в Днепре-1 играл, а тут еще нужно сыграться», – сказал Пихаленок.

26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в матче полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026.