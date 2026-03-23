  4. Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»
23 марта 2026, 17:05 | Обновлено 23 марта 2026, 17:48
1667
1

Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»

Пихаленок доволен своим сезоном

23 марта 2026, 17:05 | Обновлено 23 марта 2026, 17:48
1667
1 Comments
Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»
ФК Динамо Киев. Александр Пихальонок

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок проводит хороший сезон в составе киевлян (4 гола и 13 ассистов) и заслужил вызов в сборную Украины, где сможет сыграть с партнером по киевской команде Матвеем Пономаренко.

«Разрываю по ассистам? Слежу, но планку, 15 или там 17 ассистов, не ставлю. Хочу, чтобы побеждала команда. Я нахожусь в хорошей форме. Много времени уделяю подготовке, тренируюсь и еще больше работаю. Теперь жду голевые действия за сборную».

«Взаимодействие с Пономаренко? Еще нужно время, чтобы привыкнуть. С тем же Артемом Довбиком я много в Днепре-1 играл, а тут еще нужно сыграться», – сказал Пихаленок.

26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в матче полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Матвей Пономаренко
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко

Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника
Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника

Алмейда покинул Севилью

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Комментарии 1
Перець
Питань нема , норм гравець 
