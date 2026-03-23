23 марта 2026, 19:35 | Обновлено 23 марта 2026, 20:51
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Проблема в том, что я не играю первый матч плей-офф»

Руслан рассказал о подготовке сборной Украины к стыковым матчам чемпионата мира

23 марта 2026, 19:35 | Обновлено 23 марта 2026, 20:51
935
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Проблема в том, что я не играю первый матч плей-офф»
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от стыковых матчей чемпионата мира.

«Проблема в том, что я не играю первый матч, я, может, так не чувствую, как ребята. Я сейчас больше пытаюсь где-то поддержать, завести ребят, впервые приехавших в национальную сборную, почувствовать, что такое национальная сборная, чтобы они также чувствовали эту ответственность перед всей страной, поэтому я сейчас больше в такой фазе», – заявил Малиновский на YouTube-канале «Футбол 360».

26 марта национальная сборная Украины сыграет против шведов. В случае победы футболисты Сергея Реброва будут сражаться с поляками или албанцами за выход на чемпионат мира. Малиновский пропустит поединок против скандинавов из-за перебора карточек в квалификации турнира.

