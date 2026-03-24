Милевский отреагировал на супергол в ворота Лунина
Артема поразил удар Молины
Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал супергол, забитый дальним ударом аргентинского флангового защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молины в матче 29-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (2:3):
«Классный гол «Атлетико» забил», – написал Артем.
Напомним, в этом матче ворота королевского клуба защищал украинец Андрей Лунин. К услугам запасного голкипера «сливочным» пришлось обратиться из-за травмы Тибо Куртуа.
