Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Клуб надеется выгодного продать Крушинского
По информации журналиста Игоря Цыганыка, Полесье рассматривает универсального игрока Бориса Крушинского потенциально самым дорогим трансфером в нынешней истории клуба.
Руководство знает об интересе к новичку сборной Украины со стороны зарубежных клубов и рассчитывает выручить за игрока солидную сумму.
Сейчас трансферным рекордом на продажу является Артем Смоляков, которого отдали за 2 миллиона евро в Лос-Анджелес.
23-летний Крушинский, который может сыграть и в обороне, и в полузащите, в нынешнем сезоне провел 18 матчей и сделал 3 ассиста.
