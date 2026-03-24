Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 16:05 | Обновлено 24 марта 2026, 16:52
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок

Клуб надеется выгодного продать Крушинского

ФК Полесье. Борис Крушинский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Полесье рассматривает универсального игрока Бориса Крушинского потенциально самым дорогим трансфером в нынешней истории клуба.

Руководство знает об интересе к новичку сборной Украины со стороны зарубежных клубов и рассчитывает выручить за игрока солидную сумму.

Сейчас трансферным рекордом на продажу является Артем Смоляков, которого отдали за 2 миллиона евро в Лос-Анджелес.

23-летний Крушинский, который может сыграть и в обороне, и в полузащите, в нынешнем сезоне провел 18 матчей и сделал 3 ассиста.

Борис Крушинский Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Юрий Вирт высказался о скандальной ситуации

Комментарии 2
Khafre
продадуть в Шахтар
ми болільники динамо розкусили, що Полісся це чергова підстилка Шахтаря
ми болільники динамо розумні, нас так просто не розведеш
Bohum
Не хотілось би бачити вболівальників Динамо К. такими як клуб Динамо К,це різні суб'єкти.Одні хочуть запеклої переможної ходи команди,справедливості,інші як набаїти всіх і всюди і мати з цього прибуток.Це клуб?
