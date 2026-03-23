Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника

Известный клуб Ла Лиги Севилья объявил об увольнении наставника Матиаса Алмейды. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды, которая находится в трех очках над зоной вылета.

Севилья в последние годы находится в полосе нестабильности и регулярно завершает чемпионат около зоны вылета.

За последние четыре сезона клуб сменил уже восемь тренеров и сейчас находится в поиске девятого наставника.

Пока нет информации, кто выведет Севилью в качестве тренера на следующий матч чемпионата после паузы на игры сборных.