  Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника
23 марта 2026, 17:11 | Обновлено 23 марта 2026, 17:48
Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника

Алмейда покинул Севилью

Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Алмейда

Известный клуб Ла Лиги Севилья объявил об увольнении наставника Матиаса Алмейды. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды, которая находится в трех очках над зоной вылета.

Севилья в последние годы находится в полосе нестабильности и регулярно завершает чемпионат около зоны вылета.

За последние четыре сезона клуб сменил уже восемь тренеров и сейчас находится в поиске девятого наставника.

Пока нет информации, кто выведет Севилью в качестве тренера на следующий матч чемпионата после паузы на игры сборных.

Иван Зинченко Источник: ФК Севилья
