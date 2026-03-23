Реброву напомнили о большой проблеме: «Игрокам нужно быть аккуратными»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил проблему сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026.

На игру против Швеции дисквалифицированы Ефим Конопля и Руслан Малиновский, но под угрозой наказания уже на следующий матч находится еще ряд важных футболистов.

«Беспокоит, что на желтых карточках висят два опорника – Калюжный и Очеретько. Еще на карточках Миколенко, Михайличенко и Шапаренко. Это дополнительная проблема Реброва, ведь карточки после группы отбора ЧМ не сгорают».

«Игрокам нужно быть аккуратными», – сказал Вацко.

Матч против Швеции состоится 26 марта.