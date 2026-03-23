  4. Реброву напомнили о большой проблеме: «Игрокам нужно быть аккуратными»
23 марта 2026, 19:17 | Обновлено 23 марта 2026, 19:23
Реброву напомнили о большой проблеме: «Игрокам нужно быть аккуратными»

У сборной Украины еще ряд игроков под угрозой дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил проблему сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026.

На игру против Швеции дисквалифицированы Ефим Конопля и Руслан Малиновский, но под угрозой наказания уже на следующий матч находится еще ряд важных футболистов.

«Беспокоит, что на желтых карточках висят два опорника – Калюжный и Очеретько. Еще на карточках Миколенко, Михайличенко и Шапаренко. Это дополнительная проблема Реброва, ведь карточки после группы отбора ЧМ не сгорают».

«Игрокам нужно быть аккуратными», – сказал Вацко.

Матч против Швеции состоится 26 марта.

Виктор Вацко сборная Украины по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
