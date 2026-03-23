ЛНЗ в паузе чемпионата проведет спарринг в Киеве

23 марта 2026, 13:35 |
25 марта черкасский ЛНЗ возобновит тренировочный процесс под руководством главного тренера Виталия Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ паузу в УПЛ, вызванную международными матчами сборных, заполнят контрольным поединком с «Эпицентром», который состоится 29 марта в Киеве.

По имеющейся информации, в лазарете ЛНЗ находятся два легионера: Абдул Авуду из Ганы и косовар Мухаррем Яшари, возвращение в строй которых ожидается в апреле.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 47 очков и возглавляют турнирную таблицу в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев появился на трибунах матча УПЛ.

Андрей Писаренко
