Шахтер и Байер нацелились на трансфер талантливого бразильского защитника
Николас из бразильского клуба «Сан-Паулу» привлек внимание украинской и немецкой команд
Талантливый защитник Николас из бразильского клуба «Сан-Паулу» привлек внимание донецкого «Шахтера» и леверкузенского «Байера», которые планируют подписать игрока после завершения сезона 2025/26.
По информации Radar da Bola, украинская и немецкая команды сделали предварительные запросы о трансфере игрока, который провел десять матчей в нынешней кампании:
«Одним из преимуществ Николаса является наличие у него швейцарского паспорта, что облегчает потенциальный переход в Европу, поскольку он не занимал бы место иностранного игрока в нескольких лигах (например, в Германии).
Совет директоров «Сан-Паулу» пытается сохранить талантливого защитника, ведь понимает, что Николас является отличным перспективным игроком, и может увеличить свою стоимость благодаря стабильному игровому времени и результативности», – сообщил источник.
O lateral Nicolas, do São Paulo Futebol Clube, entrou no radar do futebol europeu e já desperta interesse de clubes relevantes do continente.— Radar da Bola (@Radardabola34) March 20, 2026
De acordo com informações de bastidores, equipes como Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen fizeram sondagens iniciais pelo jogador. Apesar… pic.twitter.com/brK242udR0
