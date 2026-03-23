Шахтер и Байер нацелились на трансфер талантливого бразильского защитника

Талантливый защитник Николас из бразильского клуба «Сан-Паулу» привлек внимание донецкого «Шахтера» и леверкузенского «Байера», которые планируют подписать игрока после завершения сезона 2025/26.

По информации Radar da Bola, украинская и немецкая команды сделали предварительные запросы о трансфере игрока, который провел десять матчей в нынешней кампании:

«Одним из преимуществ Николаса является наличие у него швейцарского паспорта, что облегчает потенциальный переход в Европу, поскольку он не занимал бы место иностранного игрока в нескольких лигах (например, в Германии).

Совет директоров «Сан-Паулу» пытается сохранить талантливого защитника, ведь понимает, что Николас является отличным перспективным игроком, и может увеличить свою стоимость благодаря стабильному игровому времени и результативности», – сообщил источник.