Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Мы не узнавали ни игроков, ни нашу игру»
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 14:33 | Обновлено 23 марта 2026, 15:00
209
2

Александр АНТОНЕНКО: «Мы не узнавали ни игроков, ни нашу игру»

Главный тренер киевской «Оболони» прокомментировал поражение от «Карпат»

23 марта 2026, 14:33 | Обновлено 23 марта 2026, 15:00
209
2 Comments
Александр АНТОНЕНКО: «Мы не узнавали ни игроков, ни нашу игру»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:4) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня разгромное поражение. Были видны и ярость, и отчаяние. В какой-то момент прозвучала фраза: «В что мы играем?» Что больше всего вызвало такую реакцию?

– Мы сегодня не узнавали ни игроков, ни нашу игру. Дело не в отдельных футболистах и не в каких-то непонятных действиях. Нам нужно разобраться, как именно мы уступили. Сейчас важно проанализировать матч и понять причины.

– Есть ли у вас уже какие-то объяснения того, почему сегодня так происходило на поле?

– Пока что трудно сказать. Нам нужно детально разобрать эту игру. Возможно, это вопрос графика, возможно, мы где-то ошиблись в подготовке. Я имею в виду и себя тоже – нужно все проанализировать.

– В предыдущих матчах в стартовом составе выходил Прокопенко, а сегодня сыграл Кулаковский. Это было тактическое решение? И впоследствии вы его заменили.

– Нельзя сказать, что мы были кем-то недовольны. Мы просто перестроились по ходу игры. Нужно было изменить тактическую схему.

– То есть замена была связана именно с тактическими изменениями?

– Да. Мы перестроились: с трех защитников перешли на схему с четырьмя.

– Если подвести итоги матча, счет 0:4 соответствует тому, что происходило на поле?

– Если говорить откровенно, то, пожалуй, да. Сегодняшний счет соответствует тому, что было на поле.

По теме:
Валерий ЧЕРНЫЙ: «На нас очень сильно повлиял третий мяч»
ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Нестеренко? Александрия назначила нового коуча
Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты - Оболонь Александр Антоненко пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22 марта 2026, 16:40 14
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Футбол | 23 марта 2026, 10:07 61
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко

Требуют отстранения Шурмана

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Футбол | 23.03.2026, 14:16
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолий Гришко
Просто Оболонь провела матч з Динамо через "не можу". Ось і результат з Карпатами. Боюся,  щоб не "посипалися", як СК"Полтава".  
Ответить
0
Тарас Галишко
Просто Карпати здивували...
Ответить
0
Популярные новости
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем