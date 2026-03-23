  4. Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Очень рад, что забил свой первый гол»
23 марта 2026, 13:34
217
0

Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Очень рад, что забил свой первый гол»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Эпицентром»

23 марта 2026, 13:34 |
217
0
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Очень рад, что забил свой первый гол»
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (2:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Какие эмоции после такого матча?

– Очень рад, что вырвали эту победу. По первым минутам было заметно, что есть небольшая растерянность, но все же командный дух и командная игра сыграли свою решающую роль. Мы смогли переломить ход игры еще в первом тайме, забить два гола, и уже потом были моменты, чтобы забить больше.

– Твой дебютный гол в УПЛ. Мечта сбылась?

– Очень рад, что забил свой первый гол. Также счастлив, что он помог команде взять три очка. Поэтому в дальнейшем буду работать, чтобы этот гол был не последним и в дальнейшем помогать «Кривбассу».

– Какие ощущения сегодня: первая игра за долгое время в домашних стенах?

– Болельщики – просто топ. Они всегда наша поддержка, всегда толчок вперед. Я очень рад, что мы наконец-то сыграли домашний матч и что мы победили. Смогли подарить болельщикам и валидольные эмоции, и, конечно, хорошие эмоции. Спасибо всем. «Кривбасс» – это мы!

Ярослав Шевченко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
