23 марта 2026, 13:05
Эдуард КОЗИК: «Нужно было немного упростить игру»

Защитник «Колоса» прокомментировал победу над «Вересом»

Защитник ковалевского «Колоса» Эдуард Козик прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Прежде всего, мне очень приятно, что я забил свой первый гол, я очень много для этого работал. Честно говоря, когда забил, сам как-то не поверил. Радовался так, будто завоевал какой-то трофей. Но вдвое больше рад тому, что помог команде заработать три очка.

Ничего особенного в моем голе – просто вбежали в штрафную, была хорошая подача от Демченко, а я попал головой.

Очень тяжелый матч был, потому что «Верес» с первых минут очень высоко прессинговал нас. Нужно было немного упростить игру, потому что у нас не получался комбинационный футбол. Во втором тайме, я считаю, была равная игра, но главное – плюс три очка, и мы сегодня радуемся!»

По теме:
Назван футболист Динамо, который заслужил на вызов в сборную Украины
Руслан КОСТЫШИН: «Мы это сделали не для пиара»
Известно, когда Шаран дебютирует на посту главного тренера Александрии
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Эдуард Козик
Дмитрий Вус Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Футбол | 23 марта 2026, 06:23 2
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате

Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22 марта 2026, 14:05 0
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho

Оба украинца завершили турнир с отрицательным балансом

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23.03.2026, 09:56
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Футбол | 23.03.2026, 11:27
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира показала новые горячие снимки
Футбол | 23.03.2026, 04:54
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира показала новые горячие снимки
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира показала новые горячие снимки
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
