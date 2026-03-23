Эдуард КОЗИК: «Нужно было немного упростить игру»
Защитник «Колоса» прокомментировал победу над «Вересом»
Защитник ковалевского «Колоса» Эдуард Козик прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Прежде всего, мне очень приятно, что я забил свой первый гол, я очень много для этого работал. Честно говоря, когда забил, сам как-то не поверил. Радовался так, будто завоевал какой-то трофей. Но вдвое больше рад тому, что помог команде заработать три очка.
Ничего особенного в моем голе – просто вбежали в штрафную, была хорошая подача от Демченко, а я попал головой.
Очень тяжелый матч был, потому что «Верес» с первых минут очень высоко прессинговал нас. Нужно было немного упростить игру, потому что у нас не получался комбинационный футбол. Во втором тайме, я считаю, была равная игра, но главное – плюс три очка, и мы сегодня радуемся!»
