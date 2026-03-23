23 марта 2026, 11:48 | Обновлено 23 марта 2026, 11:54
Бенфика – третья? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 27-го тура

С 20 по 22 марта было проведено девять матчей национальной лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

С 20 по 22 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» при участии Георгия Судакова и Анатолия Трубина уверенно обыграла «Виторию» Гимараеш на своем стадионе – 3:0.

Также разгромную победу одержал еще один лиссабонский клуб – «Спортинг»: он уничтожил на выезде «Алверку» (4:1).

Первое место в чемпионате остается за «Порту». Команда в напряженной борьбе обыграла «Брагу», вырвав победу – 2:1.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 20–22 марта

«Брага» – «Порту» – 1:2

Голы: Саласар, 54 (пен.) – Вильям Гомес, 69, Фофана, 80

«Алверка» – «Спортинг» – 1:4

Голы: Марези, 83 – Гонсалвеш, 22, 86, Суарес, 50, Катаму, 68

«Бенфика» – «Витория» Гимараеш – 3:0

Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)

«Эшторил» – «Риу Аве» – 1:2

Голы: Ферру, 16 – Брабец, 54, Блеса, 74 (пен.)

«Морейренсе» – «Арока» – 0:1

Гол: Пуче, 67

«Фамаликау» – «Насьонал» – 1:0

Гол: Ба, 63

«Санта-Клара» – «Жил Висенте» – 1:0

Гол: Винисиус Лопес, 90+5

«Тондела» – ABC – 0:0

«Эштрела Амадора» – «Каза Пия» – 4:0

Голы: Родриго Пиньо, 12 (пен.), 45+3, Абрахам, 37, Дуэ, 76

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 27 23 3 1 54 - 11 04.04.26 20:00 Порту - Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве 72
2 Спортинг Лиссабон 26 20 5 1 68 - 15 04.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау 65
3 Бенфика 27 19 8 0 58 - 17 04.04.26 20:00 Каза Пия - Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС 65
4 Брага 26 13 7 6 53 - 27 04.04.26 20:00 Морейренсе - Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага 46
5 Фамаликау 27 13 6 8 33 - 22 04.04.26 20:00 Порту - Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия 45
6 Жил Висенте 27 11 9 7 39 - 28 04.04.26 20:00 Жил Висенте - АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте 42
7 Эшторил 27 10 7 10 48 - 44 04.04.26 20:00 Арока - Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте 37
8 Морейренсе 27 10 5 12 31 - 39 04.04.26 20:00 Морейренсе - Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон 35
9 Витория Гимараеш 27 9 5 13 29 - 42 04.04.26 20:00 Витория Гимараеш - Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш 32
10 Риу Аве 27 7 9 11 28 - 46 04.04.26 20:00 Риу Аве - Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве 30
11 Арока 27 8 5 14 34 - 55 04.04.26 20:00 Арока - Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал 29
12 Алверка 27 7 8 12 27 - 45 04.04.26 20:00 Риу Аве - Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара 29
13 Эштрела Амадора 27 6 10 11 33 - 45 04.04.26 20:00 Насьонал - Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела 28
14 Санта Клара 27 7 7 13 24 - 31 04.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара 28
15 Каза Пия 26 5 9 12 26 - 48 04.04.26 20:00 Каза Пия - Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока 24
16 Насьонал 27 5 7 15 29 - 39 04.04.26 20:00 Насьонал - Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал 22
17 Тондела 26 4 8 14 19 - 39 04.04.26 20:00 Витория Гимараеш - Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка 20
18 АВС 27 1 8 18 18 - 58 04.04.26 20:00 Жил Висенте - АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС 11
События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Милованович (Алверка), асcист Isaac James.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон), асcист Мортен Юльманн.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Хидемаса Морита.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
Андрей Витренко
