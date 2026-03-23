Бенфика – третья? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 27-го тура
С 20 по 22 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
«Бенфика» при участии Георгия Судакова и Анатолия Трубина уверенно обыграла «Виторию» Гимараеш на своем стадионе – 3:0.
Также разгромную победу одержал еще один лиссабонский клуб – «Спортинг»: он уничтожил на выезде «Алверку» (4:1).
Первое место в чемпионате остается за «Порту». Команда в напряженной борьбе обыграла «Брагу», вырвав победу – 2:1.
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 20–22 марта
«Брага» – «Порту» – 1:2
Голы: Саласар, 54 (пен.) – Вильям Гомес, 69, Фофана, 80
«Алверка» – «Спортинг» – 1:4
Голы: Марези, 83 – Гонсалвеш, 22, 86, Суарес, 50, Катаму, 68
«Бенфика» – «Витория» Гимараеш – 3:0
Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)
«Эшторил» – «Риу Аве» – 1:2
Голы: Ферру, 16 – Брабец, 54, Блеса, 74 (пен.)
«Морейренсе» – «Арока» – 0:1
Гол: Пуче, 67
«Фамаликау» – «Насьонал» – 1:0
Гол: Ба, 63
«Санта-Клара» – «Жил Висенте» – 1:0
Гол: Винисиус Лопес, 90+5
«Тондела» – ABC – 0:0
«Эштрела Амадора» – «Каза Пия» – 4:0
Голы: Родриго Пиньо, 12 (пен.), 45+3, Абрахам, 37, Дуэ, 76
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|27
|23
|3
|1
|54 - 11
|04.04.26 20:00 Порту - Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве
|72
|2
|Спортинг Лиссабон
|26
|20
|5
|1
|68 - 15
|04.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау
|65
|3
|Бенфика
|27
|19
|8
|0
|58 - 17
|04.04.26 20:00 Каза Пия - Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС
|65
|4
|Брага
|26
|13
|7
|6
|53 - 27
|04.04.26 20:00 Морейренсе - Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага
|46
|5
|Фамаликау
|27
|13
|6
|8
|33 - 22
|04.04.26 20:00 Порту - Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия
|45
|6
|Жил Висенте
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|04.04.26 20:00 Жил Висенте - АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте
|42
|7
|Эшторил
|27
|10
|7
|10
|48 - 44
|04.04.26 20:00 Арока - Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте
|37
|8
|Морейренсе
|27
|10
|5
|12
|31 - 39
|04.04.26 20:00 Морейренсе - Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон
|35
|9
|Витория Гимараеш
|27
|9
|5
|13
|29 - 42
|04.04.26 20:00 Витория Гимараеш - Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш
|32
|10
|Риу Аве
|27
|7
|9
|11
|28 - 46
|04.04.26 20:00 Риу Аве - Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве
|30
|11
|Арока
|27
|8
|5
|14
|34 - 55
|04.04.26 20:00 Арока - Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал
|29
|12
|Алверка
|27
|7
|8
|12
|27 - 45
|04.04.26 20:00 Риу Аве - Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара
|29
|13
|Эштрела Амадора
|27
|6
|10
|11
|33 - 45
|04.04.26 20:00 Насьонал - Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела
|28
|14
|Санта Клара
|27
|7
|7
|13
|24 - 31
|04.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара
|28
|15
|Каза Пия
|26
|5
|9
|12
|26 - 48
|04.04.26 20:00 Каза Пия - Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока
|24
|16
|Насьонал
|27
|5
|7
|15
|29 - 39
|04.04.26 20:00 Насьонал - Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал
|22
|17
|Тондела
|26
|4
|8
|14
|19 - 39
|04.04.26 20:00 Витория Гимараеш - Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка
|20
|18
|АВС
|27
|1
|8
|18
|18 - 58
|04.04.26 20:00 Жил Висенте - АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС
|11
