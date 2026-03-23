Восемь легионеров присоединились к сборной Украины перед матчем со Швецией
В расположение «сине-желтых» прибыли Трубин, Судаков, Ванат, Цыганков и другие футболисты
В четверг, 26 марта, состоится матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, что к «сине-желтой» команде присоединились восемь легионеров, которые отправились в сборную сразу после матчей своих клубов:
Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия)
Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль)
Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).
Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания)
Защитник Александр Сваток («Остин», США) и вингер Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция) присоединятся к команде Сергея Реброва позже, а вот прибытие форварда Романа Яремчук («Лион», Франция) остается под вопросом.
Нападающий французского клуба получил травму и рискует пропустить матчи сборной Украины со Швецией и Польшей или Албанией. В ближайшее время Яремчук пройдет углубленное обследование, по итогам которого и станут известны детали повреждения игрока.
ФОТО. Легионеры сборной Украины присоединились к команде перед игрой со Швецией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр стал первым вице-президентом «Полесья»
Команды забили пять голов