Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик и Буткевич нашли виноватого после скандального поражения от Динамо
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 10:01
282
1

Усик и Буткевич нашли виноватого после скандального поражения от Динамо

Житомирский клуб разгневан работой Дениса Шурмана, который отвечал за VAR

ФК Полесье Житомир. Александр Усик

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич и чемпион мира в супертяжелом весе, а с 22 марта и первый вице-президент «волков» Александр Усик намерены разобраться с виновными после скандального матча с киевским «Динамо» (1:2).

В игре 19-го тура Украинской Премьер-лиги, которая состоялась 8 марта, подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение от «бело-синих», однако остались крайне недовольными работой судейской бригады.

По информации источника, Буткевич и Ротань уверены, что главным виновником судейского произвола стал Денис Шурман, который работал на VAR.

Функционеры житомирского клуба намерены сделать все возможное, чтобы УАФ пожизненно отстранили специалиста от футбола. Этот скандал и стал одной из причин, по которой Усик получил новую должность в структуре «Полесья».

После 21 сыгранного тура «Динамо» набрало 41 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 42 пункта.

По теме:
Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Геннадий Буткевич Александр Усик Денис Шурман
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков

ФОТО. Экс-игрока Челси задержали с наркотиками в Испании
Футбол | 23 марта 2026, 07:17 0
Нил Клемент был задержан в Испании

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 23:32
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly H
московська церква та Божий Крим - свідкі !
Ответить
0
Популярные новости
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 2
Футбол
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем