Усик и Буткевич нашли виноватого после скандального поражения от Динамо

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич и чемпион мира в супертяжелом весе, а с 22 марта и первый вице-президент «волков» Александр Усик намерены разобраться с виновными после скандального матча с киевским «Динамо» (1:2).

В игре 19-го тура Украинской Премьер-лиги, которая состоялась 8 марта, подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение от «бело-синих», однако остались крайне недовольными работой судейской бригады.

По информации источника, Буткевич и Ротань уверены, что главным виновником судейского произвола стал Денис Шурман, который работал на VAR.

Функционеры житомирского клуба намерены сделать все возможное, чтобы УАФ пожизненно отстранили специалиста от футбола. Этот скандал и стал одной из причин, по которой Усик получил новую должность в структуре «Полесья».

После 21 сыгранного тура «Динамо» набрало 41 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на третьей позиции, имея в своем активе 42 пункта.