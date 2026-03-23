ФОТО. Экс-звезда Ливерпуля стал тренером и выиграл дебютный матч

Энди Кэрролл ведет Дагенхэм энд Редбридж к победам

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Кэрролл

Энди Кэрролл идеально начал тренерскую карьеру — бывший форвард «Ливерпуля» привел «Дагенхэм энд Редбридж» к победе в первом матче.

37-летний Кэрролл был назначен временным тренером после решения нового миноритарного владельца KSI уволить Ли Брэдбери. Уже в дебютной игре его команда обыграла «Торки Юнайтед» 1:0 благодаря голу Джорджа Марша на 74-й минуте.

Кэрролл эмоционально праздновал успех. Он остается игроком клуба, но сейчас травмирован, а также владеет долей в команде.

KSI, известный блогер и боксер, недавно приобрел часть клуба и активно привлекает внимание. Его первый матч собрал более 2200 зрителей – вдвое больше обычного, а сам он даже стримил игру с трибун.

Инфлюенсер заявил, что хочет «сделать невозможное» и со временем вывести клуб в Премьер-лигу, начав с выхода в более высокий дивизион и усиления состава.

Оцените материал
