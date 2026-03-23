Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, чей контракт с английским клубом завершается предстоящим летом, выразил желание продолжить карьеру в «Барселоне». По информации издания «Sport.es», услуги португальского футболиста были предложены каталонцам через его официального представителя Жорже Мендеша.

В данный момент подписание капитана «горожан» не значится в списке приоритетов «блауграны», поскольку клуб сосредоточен на поиске усиления в центр обороны и линию атаки. Тем не менее, боссы и тренерский штаб каталонского гранда не ставят под сомнение выдающийся класс 31-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 41 матче во всех официальных соревнованиях, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно оценкам портала «Transfermarkt», текущая рыночная стоимость португальца составляет 27 млн евро.