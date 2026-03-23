  4. Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне
23 марта 2026, 05:27
Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне

Бернарду Силву заинтересован в переезде в Испанию

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, чей контракт с английским клубом завершается предстоящим летом, выразил желание продолжить карьеру в «Барселоне». По информации издания «Sport.es», услуги португальского футболиста были предложены каталонцам через его официального представителя Жорже Мендеша.

В данный момент подписание капитана «горожан» не значится в списке приоритетов «блауграны», поскольку клуб сосредоточен на поиске усиления в центр обороны и линию атаки. Тем не менее, боссы и тренерский штаб каталонского гранда не ставят под сомнение выдающийся класс 31-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 41 матче во всех официальных соревнованиях, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно оценкам портала «Transfermarkt», текущая рыночная стоимость португальца составляет 27 млн евро.

Артета признал ошибки и объяснил решение по голкиперу
ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола
40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22 марта 2026, 08:46 1
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»

Джон – о тренере Тайсона Шугаре Хилле Стюарде

Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико
Футбол | 23 марта 2026, 02:55 0
Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико
Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико

Маркос Льоренте стал объектом жесткого троллинга во время мадридского дерби

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22.03.2026, 14:05
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Популярные новости
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
