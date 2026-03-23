  4. Саленко объяснил, почему АЗ может стать серьезной проблемой для Шахтера
23 марта 2026, 05:15 | Обновлено 23 марта 2026, 05:16
Саленко объяснил, почему АЗ может стать серьезной проблемой для Шахтера

Саленко сделал откровенный прогноз

23 марта 2026, 05:15 | Обновлено 23 марта 2026, 05:16
85
0
Саленко объяснил, почему АЗ может стать серьезной проблемой для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко оценил шансы «Шахтера» в противостоянии с АЗ в 1/4 финала Лиги конференций.

«Если посмотреть на АЗ, команда забивает практически в каждом матче. «Лех» – крепкий соперник, но это уровень польского чемпионата. В Нидерландах футбол более высокого качества. АЗ – клуб с именем, который редко опускается ниже своего уровня.

Команда всегда хорошо готова физически, отличается дисциплиной, поэтому играть против нее непросто. Я слежу за обзорами чемпионата Нидерландов и Лиги конференций, и «Шахтеру» нужно максимально серьезно подойти к этим матчам.

В целом, если взглянуть на все пары четвертьфинала, то в каждой из них шансы на выход в полуфинал примерно равны – 50 на 50», – отметил Саленко.

Матчи против нидерландского клуба «Шахтер» проведет 9 и 16 апреля.

По теме:
Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Соперник Шахтера – опозорился: пропустили три мяча и были разгромлены
Олег Саленко Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Лига конференций
Михаил Олексиенко Источник: Футбол 24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22 марта 2026, 08:46 1
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»

Джон – о тренере Тайсона Шугаре Хилле Стюарде

На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет

Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
Футбол | 23.03.2026, 03:16
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Теннис | 22.03.2026, 23:01
Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Костюк снова уступила Рыбакиной и завершила выступления на турнире в Майами
Популярные новости
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
21.03.2026, 09:57 18
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
