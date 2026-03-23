Саленко объяснил, почему АЗ может стать серьезной проблемой для Шахтера

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко оценил шансы «Шахтера» в противостоянии с АЗ в 1/4 финала Лиги конференций.

«Если посмотреть на АЗ, команда забивает практически в каждом матче. «Лех» – крепкий соперник, но это уровень польского чемпионата. В Нидерландах футбол более высокого качества. АЗ – клуб с именем, который редко опускается ниже своего уровня.

Команда всегда хорошо готова физически, отличается дисциплиной, поэтому играть против нее непросто. Я слежу за обзорами чемпионата Нидерландов и Лиги конференций, и «Шахтеру» нужно максимально серьезно подойти к этим матчам.

В целом, если взглянуть на все пары четвертьфинала, то в каждой из них шансы на выход в полуфинал примерно равны – 50 на 50», – отметил Саленко.