22 марта 2026, 23:20
Хозяева вышли вперед в начале второго тайма

Getty Images/Global Images Ukraine. Феде Вальверде

В Мадриде проходит матч 29-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 52-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор реализовал пенальти, сравняв счет матча – 1:1. Через три минуты хозяев вывел вперед Феде Вальверде.

В стартовом составе хозяев играет украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит первый матч в чемпионате.

После 28 туров «королевский клуб» имеет в активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице, тогда как «Атлетико» с 57 очками идет четвертым.

ВИДЕО. «Реал» переломил ход игры в матче с «Атлетико»

Дмитрий Олийченко Sport.ua
