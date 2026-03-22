ВИДЕО. Реал переломил ход игры в матче с Атлетико
Хозяева вышли вперед в начале второго тайма
В Мадриде проходит матч 29-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
На 52-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор реализовал пенальти, сравняв счет матча – 1:1. Через три минуты хозяев вывел вперед Феде Вальверде.
В стартовом составе хозяев играет украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит первый матч в чемпионате.
После 28 туров «королевский клуб» имеет в активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице, тогда как «Атлетико» с 57 очками идет четвертым.
