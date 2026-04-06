Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран хочет громкого перехода в Шахтер. Замена для игрока сборной Украины?
06 апреля 2026
Туран хочет громкого перехода в Шахтер. Замена для игрока сборной Украины?

Эрсин Дестаноглу может перейти в «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрсин Дестаноглу

Вратарь Эрсин Дестаноглу может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Голкипер «Бешикташа» рискует покинуть команду на правах свободного агента, ведь его контракт истекает 30 июня, а переговоры о продлении соглашения пока не дали результата.

По информации источника, главный тренер «Шахтера» Арда Туран заинтересован в подписании 25-летнего вратаря. В активе Дестаноглу в этом сезоне 24 матча, 24 пропущенных гола и 8 сухих матчей.

Отметим, что в настоящее время основным вратарем «Шахтера» является голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык.

Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года
ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Энрике прокомментировал неудачный матч Сафонова за ПСЖ
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Туран, може, і зацікавлений - але цей турок навряд чи підпишеться... По-друге: а що з лімітом легів на полі робитиме Туран?
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
