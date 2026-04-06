Туран хочет громкого перехода в Шахтер. Замена для игрока сборной Украины?

Вратарь Эрсин Дестаноглу может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Голкипер «Бешикташа» рискует покинуть команду на правах свободного агента, ведь его контракт истекает 30 июня, а переговоры о продлении соглашения пока не дали результата.

По информации источника, главный тренер «Шахтера» Арда Туран заинтересован в подписании 25-летнего вратаря. В активе Дестаноглу в этом сезоне 24 матча, 24 пропущенных гола и 8 сухих матчей.

Отметим, что в настоящее время основным вратарем «Шахтера» является голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык.