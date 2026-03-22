От Астон Виллы до Манчестер Сити. Все победители Кубка английской лиги

Манчестер Сити в девятый раз в своей истории выиграл Кубок английской лиги.

Теперь до рекорда Ливерпуля (10) «горожанам» не хватает только одного трофея.

Команды с наибольшим количеством выигранных Кубков английской лиги

10 – Ливерпуль

9 – Манчестер Сити

6 – Манчестер Юнайтед

5 – Челси

5 – Астон Вилла

4 – Тоттенхэм Хотспур

4 – Ноттингем Форест

Вспомним всех победителей турнира, начиная с 1961 года.

Победители Кубка английской лиги

1961 – Астон Вилла

1962 – Норвич Сити

1963 – Бирмингем Сити

1964 – Лестер Сити

1965 – Челси

1966 – Вест Бромвич Альбион

1967 – КПР

1968 – Лидс Юнайтед

1969 – Свиндон Таун

1970 – Манчестер Сити

1971 – Тоттенхэм Хотспур

1972 – Сток Сити

1973 – Тоттенхэм Хотспур

1974 – Вулверхэмптон

1975 – Астон Вилла

1976 – Манчестер Сити

1977 – Астон Вилла

1978 – Ноттингем Форест

1979 – Ноттингем Форест

1980 – Вулверхэмптон

1981 – Ливерпуль

1982 – Ливерпуль

1983 – Ливерпуль

1984 – Ливерпуль

1985 – Норвич Сити

1986 – Оксфорд Юнайтед

1987 – Арсенал

1988 – Лутон Таун

1989 – Ноттингем Форест

1990 – Ноттингем Форест

1991 – Шеффилд Уэнсдей

1992 – Манчестер Юнайтед

1993 – Арсенал

1994 – Астон Вилла

1995 – Ливерпуль

1996 – Астон Вилла

1997 – Лестер Сити

1998 – Челси

1999 – Тоттенхэм Хотспур

2000 – Лестер Сити

2001 – Ливерпуль

2002 – Блэкберн Роверс

2003 – Ливерпуль

2004 – Мидлсбро

2005 – Челси

2006 – Манчестер Юнайтед

2007 – Челси

2008 – Тоттенхэм Хотспур

2009 – Манчестер Юнайтед

2010 – Манчестер Юнайтед

2011 – Бирмингем Сити

2012 – Ливерпуль

2013 – Суонси

2014 – Манчестер Сити

2015 – Челси

2016 – Манчестер Сити

2017 – Манчестер Юнайтед

2018 – Манчестер Сити

2019 – Манчестер Сити

2020 – Манчестер Сити

2021 – Манчестер Сити

2022 – Ливерпуль

2023 – Манчестер Юнайтед

2024 – Ливерпуль

2025 – Ньюкасл Юнайтед

2026 – Манчестер Сити