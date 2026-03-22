От Астон Виллы до Манчестер Сити. Все победители Кубка английской лиги
«Горожане» в девятый раз выиграли данный трофей
Манчестер Сити в девятый раз в своей истории выиграл Кубок английской лиги.
Теперь до рекорда Ливерпуля (10) «горожанам» не хватает только одного трофея.
Команды с наибольшим количеством выигранных Кубков английской лиги
- 10 – Ливерпуль
- 9 – Манчестер Сити
- 6 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Челси
- 5 – Астон Вилла
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Ноттингем Форест
Вспомним всех победителей турнира, начиная с 1961 года.
Победители Кубка английской лиги
- 1961 – Астон Вилла
- 1962 – Норвич Сити
- 1963 – Бирмингем Сити
- 1964 – Лестер Сити
- 1965 – Челси
- 1966 – Вест Бромвич Альбион
- 1967 – КПР
- 1968 – Лидс Юнайтед
- 1969 – Свиндон Таун
- 1970 – Манчестер Сити
- 1971 – Тоттенхэм Хотспур
- 1972 – Сток Сити
- 1973 – Тоттенхэм Хотспур
- 1974 – Вулверхэмптон
- 1975 – Астон Вилла
- 1976 – Манчестер Сити
- 1977 – Астон Вилла
- 1978 – Ноттингем Форест
- 1979 – Ноттингем Форест
- 1980 – Вулверхэмптон
- 1981 – Ливерпуль
- 1982 – Ливерпуль
- 1983 – Ливерпуль
- 1984 – Ливерпуль
- 1985 – Норвич Сити
- 1986 – Оксфорд Юнайтед
- 1987 – Арсенал
- 1988 – Лутон Таун
- 1989 – Ноттингем Форест
- 1990 – Ноттингем Форест
- 1991 – Шеффилд Уэнсдей
- 1992 – Манчестер Юнайтед
- 1993 – Арсенал
- 1994 – Астон Вилла
- 1995 – Ливерпуль
- 1996 – Астон Вилла
- 1997 – Лестер Сити
- 1998 – Челси
- 1999 – Тоттенхэм Хотспур
- 2000 – Лестер Сити
- 2001 – Ливерпуль
- 2002 – Блэкберн Роверс
- 2003 – Ливерпуль
- 2004 – Мидлсбро
- 2005 – Челси
- 2006 – Манчестер Юнайтед
- 2007 – Челси
- 2008 – Тоттенхэм Хотспур
- 2009 – Манчестер Юнайтед
- 2010 – Манчестер Юнайтед
- 2011 – Бирмингем Сити
- 2012 – Ливерпуль
- 2013 – Суонси
- 2014 – Манчестер Сити
- 2015 – Челси
- 2016 – Манчестер Сити
- 2017 – Манчестер Юнайтед
- 2018 – Манчестер Сити
- 2019 – Манчестер Сити
- 2020 – Манчестер Сити
- 2021 – Манчестер Сити
- 2022 – Ливерпуль
- 2023 – Манчестер Юнайтед
- 2024 – Ливерпуль
- 2025 – Ньюкасл Юнайтед
- 2026 – Манчестер Сити
Every League Cup winner since 1961:— Squawka (@Squawka) March 22, 2026
🏆 1961 - Aston Villa
🏆 1962 - Norwich
🏆 1963 - Birmingham
🏆 1964 - Leicester
🏆 1965 - Chelsea
🏆 1966 - West Brom
🏆 1967 - QPR
🏆 1968 - Leeds
🏆 1969 - Swindon
🏆 1970 - Man City
🏆 1971 - Tottenham
🏆 1972 - Stoke
🏆 1973 - Tottenham… pic.twitter.com/GU0p4N9RCS
