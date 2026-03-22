Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Астон Виллы до Манчестер Сити. Все победители Кубка английской лиги
Англия
От Астон Виллы до Манчестер Сити. Все победители Кубка английской лиги

«Горожане» в девятый раз выиграли данный трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в девятый раз в своей истории выиграл Кубок английской лиги.

Теперь до рекорда Ливерпуля (10) «горожанам» не хватает только одного трофея.

Команды с наибольшим количеством выигранных Кубков английской лиги

  • 10 – Ливерпуль
  • 9 – Манчестер Сити
  • 6 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Челси
  • 5 – Астон Вилла
  • 4 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Ноттингем Форест

Вспомним всех победителей турнира, начиная с 1961 года.

Победители Кубка английской лиги

  • 1961 – Астон Вилла
  • 1962 – Норвич Сити
  • 1963 – Бирмингем Сити
  • 1964 – Лестер Сити
  • 1965 – Челси
  • 1966 – Вест Бромвич Альбион
  • 1967 – КПР
  • 1968 – Лидс Юнайтед
  • 1969 – Свиндон Таун
  • 1970 – Манчестер Сити
  • 1971 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1972 – Сток Сити
  • 1973 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1974 – Вулверхэмптон
  • 1975 – Астон Вилла
  • 1976 – Манчестер Сити
  • 1977 – Астон Вилла
  • 1978 – Ноттингем Форест
  • 1979 – Ноттингем Форест
  • 1980 – Вулверхэмптон
  • 1981 – Ливерпуль
  • 1982 – Ливерпуль
  • 1983 – Ливерпуль
  • 1984 – Ливерпуль
  • 1985 – Норвич Сити
  • 1986 – Оксфорд Юнайтед
  • 1987 – Арсенал
  • 1988 – Лутон Таун
  • 1989 – Ноттингем Форест
  • 1990 – Ноттингем Форест
  • 1991 – Шеффилд Уэнсдей
  • 1992 – Манчестер Юнайтед
  • 1993 – Арсенал
  • 1994 – Астон Вилла
  • 1995 – Ливерпуль
  • 1996 – Астон Вилла
  • 1997 – Лестер Сити
  • 1998 – Челси
  • 1999 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2000 – Лестер Сити
  • 2001 – Ливерпуль
  • 2002 – Блэкберн Роверс
  • 2003 – Ливерпуль
  • 2004 – Мидлсбро
  • 2005 – Челси
  • 2006 – Манчестер Юнайтед
  • 2007 – Челси
  • 2008 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2009 – Манчестер Юнайтед
  • 2010 – Манчестер Юнайтед
  • 2011 – Бирмингем Сити
  • 2012 – Ливерпуль
  • 2013 – Суонси
  • 2014 – Манчестер Сити
  • 2015 – Челси
  • 2016 – Манчестер Сити
  • 2017 – Манчестер Юнайтед
  • 2018 – Манчестер Сити
  • 2019 – Манчестер Сити
  • 2020 – Манчестер Сити
  • 2021 – Манчестер Сити
  • 2022 – Ливерпуль
  • 2023 – Манчестер Юнайтед
  • 2024 – Ливерпуль
  • 2025 – Ньюкасл Юнайтед
  • 2026 – Манчестер Сити
По теме:
40 трофеев в тренерской карьере. Гвардиола добился невероятного показателя
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Арсенал проиграл 4 последних финальных матча Кубка английской лиги
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Теннис | 22 марта 2026, 21:19 19
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами

Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22 марта 2026, 16:40 13
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Футбол | 22.03.2026, 22:07
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22.03.2026, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем