  4. ВИДЕО. Алькарас встретился с королевой Испании на Мастерсе в Майами
22 марта 2026, 21:39 | Обновлено 22 марта 2026, 21:41
Королева Испании София пожелала Карлосу и Рафаэлю Ходару успехов на тысячнике

Испанские теннисисты Карлос Алькарас (ATP 1) и Рафаэль Ходар (ATP 109) встретились с Королевой Испании Софией на турнир ATP 1000 в Майами.

Королева София посетила турнир во Флориде и пожелала испанским теннисистам успехов на тысячнике.

Ее величество прилетела в США с миссией поддержки испанского культурного наследия и вручения престижных премий.

Мастерс в Майами продолжается. Алькарас вышел в 1/16 финала, где играет с американцем Себастьяном Кордой (ATP 36). Ходар ведет борьбу в третьем круге с Томасом Мартином Этчеверри (ATP 32).

Алина Грушко Sport.ua
