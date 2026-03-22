ВИДЕО. Алькарас встретился с королевой Испании на Мастерсе в Майами
Королева Испании София пожелала Карлосу и Рафаэлю Ходару успехов на тысячнике
Испанские теннисисты Карлос Алькарас (ATP 1) и Рафаэль Ходар (ATP 109) встретились с Королевой Испании Софией на турнир ATP 1000 в Майами.
Королева София посетила турнир во Флориде и пожелала испанским теннисистам успехов на тысячнике.
Ее величество прилетела в США с миссией поддержки испанского культурного наследия и вручения престижных премий.
Мастерс в Майами продолжается. Алькарас вышел в 1/16 финала, где играет с американцем Себастьяном Кордой (ATP 36). Ходар ведет борьбу в третьем круге с Томасом Мартином Этчеверри (ATP 32).
La Reina Sofía, que se encuentra en Miami para asistir a la presentación en Florida de la iniciativa “America&Spain250”, organizado por el Queen Sofía Spanish Institute, ha tenido la ocasión de saludar y desear suerte a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en el Miami Open. pic.twitter.com/nLmjulbu9G— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 21, 2026
