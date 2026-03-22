Рома без Довбика обыграла Лечче и продолжает бороться за Лигу чемпионов

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле одержала победу над «Лечче» со счётом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме.

Единственный гол во встрече был забит на 57-й минуте – отличился Робиньо Ваш, принесший римлянам три очка.

После этой победы «Рома» имеет 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Лечче» с 27 очками остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

Украинский футболист Артем Довбик пропустил встречу – у него продолжается реабилитация после операции.

ТУРНИРНА ТАБЛИЦА СЕРИИ А