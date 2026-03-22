  4. Рома без Довбика обыграла Лечче и продолжает бороться за Лигу чемпионов
22.03.2026 19:00 – FT 1 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Рома без Довбика обыграла Лечче и продолжает бороться за Лигу чемпионов

В матче был забит лишь один гол

22 марта 2026, 21:08 |
131
0
Рома без Довбика обыграла Лечче и продолжает бороться за Лигу чемпионов
ФК Рома

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле одержала победу над «Лечче» со счётом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме.

Единственный гол во встрече был забит на 57-й минуте – отличился Робиньо Ваш, принесший римлянам три очка.

После этой победы «Рома» имеет 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Лечче» с 27 очками остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

Украинский футболист Артем Довбик пропустил встречу – у него продолжается реабилитация после операции.

Серия А. 30-й тур.

Рома – Лечче – 1:0
Гол: Ваш, 57.

По теме:
ДЕ РОССИ: «Малиновский? Мне не нравится говорить об этом»
Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Попов повторил украинский рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии В
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 54
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.03.2026, 15:55
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Футбол | 22.03.2026, 18:23
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Популярные новости
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 12
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
