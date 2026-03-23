Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Да где равная?» Милевский отреагировал на победу Ман Сити в Кубке лиги
Кубок английской лиги
23 марта 2026, 18:11 | Обновлено 23 марта 2026, 18:12
702
0

«Да где равная?» Милевский отреагировал на победу Ман Сити в Кубке лиги

Бывший нападающий Динамо считает, что горожане заслуженно обыграли Арсенал

23 марта 2026, 18:11 | Обновлено 23 марта 2026, 18:12
702
0
«Да где равная?» Милевский отреагировал на победу Ман Сити в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской лиги над лондонским «Арсеналом» (2:0).

– Ну, игра была равной, этот молодой (Нико О'Райлли – прим.) решил судьбу встречи, и то, что на воротах «Арсенала» был Кепа, к сожалению.

– Да где равная? 😂😂😂 Во втором тайме загнали тот «Арсенал» в штрафную площадку.

«Манчестер Сити» выиграл свой 9-й трофей Кубка английской лиги.

По теме:
У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ
Дьекереш объяснил, что стало ключевым в победе Ман Сити над Арсеналом
Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне
Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Манчестер Сити Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23 марта 2026, 11:21 12
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели

Игрок провел время с Джордин Джонс

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Футбол | 23 марта 2026, 06:23 2
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате

Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Футбол | 23.03.2026, 10:43
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 23.03.2026, 17:35
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем