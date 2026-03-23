Кубок английской лиги23 марта 2026, 18:11 | Обновлено 23 марта 2026, 18:12
«Да где равная?» Милевский отреагировал на победу Ман Сити в Кубке лиги
Бывший нападающий Динамо считает, что горожане заслуженно обыграли Арсенал
Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской лиги над лондонским «Арсеналом» (2:0).
– Ну, игра была равной, этот молодой (Нико О'Райлли – прим.) решил судьбу встречи, и то, что на воротах «Арсенала» был Кепа, к сожалению.
– Да где равная? 😂😂😂 Во втором тайме загнали тот «Арсенал» в штрафную площадку.
«Манчестер Сити» выиграл свой 9-й трофей Кубка английской лиги.
