Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новый конкурент Карлоса и Янника? Брат Алькараса выиграл турнир в Мурсии
ATP
22 марта 2026, 20:50 | Обновлено 22 марта 2026, 20:56
198
0

Новый конкурент Карлоса и Янника? Брат Алькараса выиграл турнир в Мурсии

Хайме Алькарас – младший брат Карлоса, стал чемпионом челенджера

22 марта 2026, 20:50 | Обновлено 22 марта 2026, 20:56
198
0
Новый конкурент Карлоса и Янника? Брат Алькараса выиграл турнир в Мурсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Хайме Алькарас

Младший брат первой ракетки мира, испанца Карлоса АлькарасаХайме Алькарас выиграл турнир среди игроков до 15-ти лет на челенджере в Мурсии.

14-летний Хайме переиграл соотечественника Родриго Боргеса в финальном поединке турнира. Алькарас младший завершил игру эффектным матчболом.

Пользователи социальных сетей отмечают высокую физическую подготовку испанского теннисиста и большое сходство в стиле игры с его старшим братом Карлитосом.

JCOrtiz: «Он идет по тому же пути (по крайней мере)».

Garciaretegui: «Вот это да, просто зверь. Он наступает с размахом».

Marcis: «Ого, ты шутишь? На матчболе? За этими молодыми игроками «следующего-следующего» поколения будет интересно наблюдать, если они так и продолжат».

Алькарас продолжает выступления на Мастерсе в Майами и уже вышел в 1/16 финала, где сыграет с американцем Себастьяном Кордой (ATP 36). Во Флориде выступает и Янник Синнер – главный конкурент Карлоса. Итальянец сыграет поединок третьего круга с представителем Франции Корентеном Муте (ATP 33).

По теме:
ВИДЕО. Алькарас встретился с королевой Испании на Мастерсе в Майами
Фонсека назвал Алькараса более разносторонним, чем Синнер. Реакция Янника
Представитель Чили выбил бесфлажного на старте Мастерса в Майами
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер ATP Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 22 марта 2026, 20:23 0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок 1/16 финала состоится 22 марта и начнется не ранее 21:00 по Киеву

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Футбол | 22.03.2026, 20:24
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 56
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем