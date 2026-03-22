Новый конкурент Карлоса и Янника? Брат Алькараса выиграл турнир в Мурсии
Хайме Алькарас – младший брат Карлоса, стал чемпионом челенджера
Младший брат первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса – Хайме Алькарас выиграл турнир среди игроков до 15-ти лет на челенджере в Мурсии.
14-летний Хайме переиграл соотечественника Родриго Боргеса в финальном поединке турнира. Алькарас младший завершил игру эффектным матчболом.
Пользователи социальных сетей отмечают высокую физическую подготовку испанского теннисиста и большое сходство в стиле игры с его старшим братом Карлитосом.
JCOrtiz: «Он идет по тому же пути (по крайней мере)».
Garciaretegui: «Вот это да, просто зверь. Он наступает с размахом».
Marcis: «Ого, ты шутишь? На матчболе? За этими молодыми игроками «следующего-следующего» поколения будет интересно наблюдать, если они так и продолжат».
Алькарас продолжает выступления на Мастерсе в Майами и уже вышел в 1/16 финала, где сыграет с американцем Себастьяном Кордой (ATP 36). Во Флориде выступает и Янник Синнер – главный конкурент Карлоса. Итальянец сыграет поединок третьего круга с представителем Франции Корентеном Муте (ATP 33).
Va por el mismo camino ( por lo menos )— JCOrtiz (@ortiz43210) March 22, 2026
Vaya un fiera. Viene pisando fuerte 👏👏👏— Begoña Gª Retegui/YoApoyoAlGobierno❤️🇪🇸 (@garciaretegui) March 22, 2026
woah, are you kidding me?!?!?! On a match point??? These next=next-next gen youngsters are going to be thrilling to watch if they keep this up— Marcis (@TTampaBBay) March 22, 2026
OJO !!!— Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026
Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida .
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
