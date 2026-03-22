Новый конкурент Карлоса и Янника? Брат Алькараса выиграл турнир в Мурсии

Младший брат первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса – Хайме Алькарас выиграл турнир среди игроков до 15-ти лет на челенджере в Мурсии.

14-летний Хайме переиграл соотечественника Родриго Боргеса в финальном поединке турнира. Алькарас младший завершил игру эффектным матчболом.

Пользователи социальных сетей отмечают высокую физическую подготовку испанского теннисиста и большое сходство в стиле игры с его старшим братом Карлитосом.

JCOrtiz: «Он идет по тому же пути (по крайней мере)».

Garciaretegui: «Вот это да, просто зверь. Он наступает с размахом».

Marcis: «Ого, ты шутишь? На матчболе? За этими молодыми игроками «следующего-следующего» поколения будет интересно наблюдать, если они так и продолжат».

Алькарас продолжает выступления на Мастерсе в Майами и уже вышел в 1/16 финала, где сыграет с американцем Себастьяном Кордой (ATP 36). Во Флориде выступает и Янник Синнер – главный конкурент Карлоса. Итальянец сыграет поединок третьего круга с представителем Франции Корентеном Муте (ATP 33).

Va por el mismo camino ( por lo menos )

Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida .



